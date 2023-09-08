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Экономика

Кыргызстан зовет EVSIS строить зарядные станции для электромобилей

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и корейской компанией по производству электрозарядных станций EVSIS Co LTD. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кыргызская делегация ознакомилась с процессом производства зарядных станций для электромобилей на самом заводе EVSIS. Компания осуществляет полный цикл от производства до управления и технического обслуживания, а также обслуживает такие крупные автоконцерны, как Hyundai, KIA и BMW.

«Подписанное соглашение нацелено на содействие развитию и укреплению тесного сотрудничества в сфере производства электрозарядных станций и обмена опытом в сфере зарядной инфраструктуры», — рассказали в Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274599/
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