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Экономика

Итоги октября. Инфляция снова ускорилась, а рост ВВП замедляется

Экономика Кыргызстана продолжает расти, вопреки всем прогнозам. Однако по итогам октября она немного замедлилась. Зато разгон набирает инфляция.

За последний месяц зафиксирован рост цен на муку и зерновые продукты.

Это потянуло за собой подорожание макаронных изделий, хлеба и выпечки. Кроме того, не первый месяц стабильно растут цены на мясо, молоко, свежие фрукты и овощи. Все вместе это приводит к тому, что люди просто не чувствуют роста экономики, зато отчетливо видят фигу в своем кармане.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел в стране, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

ВВП растет все медленнее

В октябре 2022 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 688 миллиардов 830,6 миллиона сомов.

По итогам десяти месяцев 2022 года рост экономики составил 7 процентов.

В Евразийском банке развития отметили, что поддержку экономике оказывает золоторудный сектор. Рост объемов производства в сельском хозяйстве отчасти связан с лучшим, чем годом ранее, урожаем. Динамика оборота розничной и оптовой торговли, услуг гостиниц и ресторанов во многом определялась возросшим спросом со стороны нерезидентов. Строительный сектор набирает обороты, и высока вероятность, что он может войти в число драйверов экономики к концу года.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен как отраслями товарного производства, так и сферы услуг. Рост первых по сравнению с 2021-м — 9,9 процента. Показатели в сфере услуг выше уровня 2021 года на 4,1 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Обороты замедляются

В промышленном секторе показатели по-прежнему остаются высокими. Однако рост, как и предсказывали ранее эксперты, начал замедляться. Продолжают увеличиваться объемы выпуска основных металлов, а вот выпуск резиновых и пластмассовых изделий сократился почти в половину.

В Национальном банке отметили, что рост экономики связан с эффектом низкой базы 2021 года. Наиболее высокий рост отмечен в секторах промышленности, сельского хозяйства и услуг.

По итогам октября 2022 года рост объемов промышленного производства составил 14,3 процента.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

  • основных металлов (на 32,1 процента);
  • деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 30,72 процента);
  • нефтепродуктов (на 12,8 процента);
  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 11,9 процента);
  • в текстильном производстве (на 5,5 процента);
  • в добыче полезных ископаемых (на 6,1 процента).

Снижение показателей отмечено в производстве:

  • резиновых и пластмассовых изделий (на 43 процента);
  • химической продукции (на 15,2 процента);
  • фармацевтической продукции (на 9,3 процента);
  • строительных материалов (на 2,8 процента).

Продукты становятся все дороже

В январе — октябре 2022 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 12,1 процента. Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 13,1 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 19,4 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 10 процентов, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 8 процентов.

В октябре по сравнению с сентябрем рост цен и тарифов по республике составил 1,3 процента. В том числе алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 2,1 процента, непродовольственные товары — на 2,3 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,3 процента.

Больше всего за месяц подорожали:

  • непастеризованное разливное молоко — на 4,4 процента;
  • яйцо — на 4,1 процента
  • макаронные изделия — на 4 процента;
  • зерновые продукты — на 4 процента;
  • рыба — на 3,6 процента;
  • фрукты — на 3,4 процента;
  • сухофрукты — на 2 процента;
  • овощи — на 1,6 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в октябре 2022 года отмечалось во всех регионах республики. Исключение составили Нарынская (снижение на 0,2 процента) и Иссык-Кульская (на 0,1 процента) области.

Как растут зарплаты

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 25 тысяч 27 сомов.

В отличие от 2021 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам второго квартала 2022 года прожиточный минимум в стране составил 7 тысяч 318,24 сома, для пенсионеров — 6 тысяч 542,8 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января — сентября 2022 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $8 миллиардов 386,3 миллиона, что на 35,9 процента выше показателя 2021-го. Экспорт — $1 миллиард 374,4 миллиона (падение на 38,8 процента), импорт — $7 миллиардов 11,9 миллиона (рост на 78,8 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $3 миллиарда 174,1 миллиона.

Цены будут расти, рост ВВП замедляться

По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, выпуск золота в последние два месяца года сократится. Это повлияет на замедление роста ВВП до конца года.

Внешняя среда характеризуется ужесточением глобальных финансовых условий на фоне усиления инфляционных процессов в мире. 

Национальный банк Кыргызстана 

В перспективе неопределенность с точки зрения как глобального, так и регионального экономического развития сохраняется и является предопределяющим фактором дальнейших экономических процессов в Кыргызстане.

Что касается инфляции, то нынешний рост потребительских цен в основном носит немонетарный характер.

Он отражает влияние как со стороны мирового рынка продовольствия и энергоносителей, так и со стороны структуры экономики Кыргызстана, в частности высокой импортозависимости. Восстановление внутреннего спроса, в том числе за счет роста государственных расходов на оплату труда и социальные выплаты, также продолжит вносить свой вклад в динамику инфляции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250629/
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