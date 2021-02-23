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Экономика

В Бишкеке десяток яиц стоит дороже, чем в Москве

По итогам января 2021 года самые низкие цены на баранину, сливочное масло и муку среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его сведениям, на все товары первой необходимости в январе максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС зафиксировали в Москве. Исключение составляют лишь куриные яйца.

В январе максимальная средняя розничная цена на яйца ($1,21) отмечена в Бишкеке, а минимальная ($1,04) — в Минске. В столице Беларуси в прошлом месяце также были самые низкие цены на пастеризованное молоко ($0,61), а в Бишкеке — на баранину ($5,05).

При этом стоимость пастеризованного молока в Бишкеке была выше цен, наблюдаемых в Нур-Султане, — на 1,5 процента и Минске — на 9 процентов. Говядина в столице Беларуси дешевле, чем в Бишкеке, на 25,3 процента. Хлеб из муки первого сорта в Нур-Султане стоит почти на треть меньше, чем в столице Кыргызстана. В Минске цены на него ниже бишкекских на 7,3 процента. Кроме того, в январе средние цены на яйца по Бишкеку превысили их уровень по Минску (14 процентов), Нур-Султану (на 12,4 процента) и Москве (на 9,9 процента).

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств — членов ЕАЭС свидетельствует о том, что в январе на среднюю зарплату меньше всего можно было купить в Бишкеке. Это связано с низким размером средней заработной платы.

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить около 550 литров молока, тогда как в Москве — в 2,3 раза больше (1 тысячу 275 литров). В Нур-Султане на одну заработную плату можно приобрести 2,9 тонны картофеля, а в Бишкеке — 998 килограммов.

На бишкекскую зарплату можно купить почти в 2,5 раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (почти в 4 раза), а самый маленький — сливочное масло (в 1,1 раза).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184318/
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