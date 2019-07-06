Кыргызстан поднимется на шесть позиций в рейтинге Doing business в 2020 году

Распоряжением правительства утвержден план мероприятий по улучшению позиций Кыргызстана в рейтинге Всемирного банка Doing business на 2019-2020 годы. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, план охватывает все 10 индикаторов рейтинга. При этом особые усилия направлены на наихудшие индикаторы рейтинга, как «Подключение к электрическим сетям» (164-е место), «Налогообложение» (150-е) и «Обеспечение исполнения контрактов» (131-е место). По последним данным Всемирного банка, в 2019 году Кыргызстан занял в рейтинге 70-е место из 190 стран мира, улучшив семь позиций в сравнении с отчетным периодом прошлого года.

Согласно Национальной стратегии развития КР на 2018-2040 годы, Кыргызстан к 2023 году должен войти в число 40 ведущих стран мира по рейтингу Doing business.

По планам правительства уже в следующем году республика должна подняться на 64-е место. Самый лучший показатель, как ожидается, будет в разделе «Регистрация собственности» — восьмое место. А самыми низкими останутся «Обеспечение исполнения контрактов» (131-е место), «Подключение к электрическим сетям (130-е место) и «Налогообложение» (130-е место).