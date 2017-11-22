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Общество

В Кыргызстане появился справочник мигранта для выезжающих на заработки в Россию

Государственная служба миграции выпустила брошюру «Справочник мигранта». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, информационный справочник разработан по актуальным вопросам трудовой миграции. Он содержит информацию о предоставленных нашим гражданам преференциях в рамках Евразийского экономического союза,  позволяет ознакомиться с правилами пребывания и регистрации граждан, порядком трудоустройства, имеется в справочнике информация по грузу-200, вопросам социального обеспечения трудовых мигрантов в Российской Федерации и другим вопросам в сфере трудовой миграции.

Брошюру будет распространять Государственная служба миграции совместно с Пограничной службой страны в пунктах пропуска «Ак-Тилек» и «Ак-Жол», в международном аэропорту «Манас», на железодорожных вокзалах.
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