До 120 тысяч иностранцев ежегодно регистрируются в Кыргызстане

Ежегодно в Кыргызстане регистрируются от 100 до 120 тысяч иностранных граждан. Об этом на 26-м заседании Большого общественного совета сообщил член рабочей группы по разработке Единого доклада по миграции в Кыргызстане за 2016-2017 годы Александр Коак.

По его словам, на 30 августа 2017 года выдано 12 тысяч 518 разрешений на работу иностранным специалистам, а также 851 разрешение на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, что составляет 75 процентов от общей квоты (14 тысяч 490) рабочих мест для иностранных граждан.

В республиканский бюджет в качестве платы за получение разрешительных документов в 2017 году поступило 46,1 миллиона сомов.

В 2017 году трудовая квота выделена представителям 88 стран. «Более 83 процентов квоты (10 тысяч 496) выделено гражданам КНР, 6,2 процента (771) — гражданам Турции, два процента (253) — гражданам Южной Кореи, 1,2 процента (147) — гражданам Вьетнама, один процент — гражданам Пакистана и так далее», — сказал Александр Коак.