12:29
+7
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.16
Общество

Ежегодно 50 тысяч трудовых мигрантов выезжают из Кыргызстана

Ежегодно из Кыргызстана в качестве трудовых мигрантов выезжают 50 тысяч человек. Об этом на 26-м заседании Большого общественного совета, проходящего в Бишкеке, сказал член рабочей группы по разработке Единого доклада по миграции в Кыргызстане за 2016-2017 годы Александр Коак.

По его словам, в отдельные годы с этой целью из страны выезжало до 170 тысяч кыргызстанцев.

В настоящее время во внешней трудовой миграции находятся 710 тысяч наших граждан, из них 616 тысяч — в России, в Казахстане — 30 тысяч, в Южной Корее — 14 тысяч, в Турции — 30 тысяч и в других странах трудятся 20 тысяч человек.

Александр Коак

Он отметил, что каждый год увеличивается и сумма денежных переводов от мигрантов.

«В 2015 году ими было переведено $1 миллиард 683 миллиона 600 тысяч, в 2016 году — на $300 миллионов больше, а за 8 месяцев 2017 года переводы составили $1,5 миллиарда», — отметил эксперт.

Справка ИА «24.kg». Большой общественный совет сформирован в 2012 году в рамках проекта «Продвижение прав семей, затронутых миграцией». На заседания совета выносятся вопросы, с которыми сталкиваются трудящиеся мигранты и члены их семей и которые не были решены на уровне местного самоуправления. В состав совета входят депутаты ЖК КР, представители министерств, международных организаций, диаспор, профсоюзов и другие.
Ссылка:
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Мигрантам в России запретят производить и продавать фастфуд
В Тольятти продегустировали национальные кыргызские блюда
На Кузбассе разыскали пропавшего 11 лет назад кыргызстанца
Комитет Госдумы рассмотрит запрет на вождение авто по национальным правам
Обвиняемого в убийстве кыргызстанца экстрадируют из России
Кыргызстанцам вновь могут запретить ездить в России по национальным правам
Кыргызстанцы вошли в тройку самых незаконопослушных иностранцев в Москве
В Москве кыргызстанец сбил полицейского при попытке проверить у него документы
Кыргызских гастарбайтеров выдворили из Краснодарского края
В гостинице в центре Москвы зарегистрировали почти 70 тысяч мигрантов
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Генеральная прокуратура на&nbsp;36,7 миллиона сомов покупает автомобили Генеральная прокуратура на 36,7 миллиона сомов покупает автомобили
Бизнес
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom