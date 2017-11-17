Ежегодно 50 тысяч трудовых мигрантов выезжают из Кыргызстана

Ежегодно из Кыргызстана в качестве трудовых мигрантов выезжают 50 тысяч человек. Об этом на 26-м заседании Большого общественного совета, проходящего в Бишкеке, сказал член рабочей группы по разработке Единого доклада по миграции в Кыргызстане за 2016-2017 годы Александр Коак.

По его словам, в отдельные годы с этой целью из страны выезжало до 170 тысяч кыргызстанцев.

В настоящее время во внешней трудовой миграции находятся 710 тысяч наших граждан, из них 616 тысяч — в России, в Казахстане — 30 тысяч, в Южной Корее — 14 тысяч, в Турции — 30 тысяч и в других странах трудятся 20 тысяч человек. Александр Коак

Он отметил, что каждый год увеличивается и сумма денежных переводов от мигрантов.

«В 2015 году ими было переведено $1 миллиард 683 миллиона 600 тысяч, в 2016 году — на $300 миллионов больше, а за 8 месяцев 2017 года переводы составили $1,5 миллиарда», — отметил эксперт.

Справка ИА «24.kg». Большой общественный совет сформирован в 2012 году в рамках проекта «Продвижение прав семей, затронутых миграцией». На заседания совета выносятся вопросы, с которыми сталкиваются трудящиеся мигранты и члены их семей и которые не были решены на уровне местного самоуправления. В состав совета входят депутаты ЖК КР, представители министерств, международных организаций, диаспор, профсоюзов и другие.