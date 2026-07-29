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Общество

В Бишкеке предлагают ограничить использование личных авто

Проект указа президента КР «О принятии мер по улучшению дорожно-транспортной системы города Бишкек», разработанный столичной мэрией, вынесен на общественное обсуждение.

По данным муниципалитета, изначально город рассчитывался на 50 тысяч транспортных средств, но в настоящее время в Бишкеке зарегистрировано уже свыше 400 тысяч единиц авто. Плюс ежедневно въезжают автомобили из Чуйской области и других регионов республики. И количество транспортных средств продолжает ежегодно увеличиваться.

Однако возможности по расширению улично-дорожной сети объективно ограничены сложившейся городской застройкой, высокой стоимостью изъятия земельных участков, необходимостью переноса инженерных коммуникаций и значительными бюджетными затратами.

В связи с этим кардинальное увеличение пропускной способности существующих магистралей в краткосрочной перспективе фактически невозможно, отмечают в мэрии.

По данным чиновников, для стимулирования передвижения на общественном транспорте закупаются автобусы и электробусы.

Ежедневно на маршруты выходит около 1,3 тысячи автобусов и электробусов, обеспечивающих перевозку около 800 тысяч пассажиров в сутки.

«При этом остается значительный дисбаланс в пользу индивидуального транспорта. Учитывая, что в городе проживает более полутора миллиона человек, следовательно, более 500 тысяч жителей используют личный транспорт. Сложившаяся ситуация требует перехода к новой транспортной политике, основанной на приоритетном использовании общественного транспорта и постепенном ограничении использования личного автотранспорта, особенно в загруженных районах города», — говорится в справке-обосновании.

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В мэрии также отмечают: в среднем значительная часть жителей столицы ежедневно проводит в дороге более двух часов. В совокупности с продолжительностью рабочего дня это приводит к существенному снижению качества жизни населения, росту социальной напряженности, сокращению времени, уделяемого семье, отдыху и саморазвитию.

Кроме того, транспортные заторы способствуют увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ухудшению экологической обстановки и оказывают негативное воздействие на здоровье населения.

В связи с изложенным предлагается принять на государственном уровне комплекс неотложных мер, направленных на снижение транспортной загруженности в Бишкеке, обеспечение приоритетного развития общественного транспорта и ограничение дальнейшего роста использования индивидуального автотранспорта в наиболее загруженных районах.

Проектом указа предусматривается:

  • создание межведомственного штаба по развитию дорожно-транспортной системы Бишкека;
  • разработка комплексного плана мероприятий на 2026-2030 годы;
  • внедрение специальных режимов организации дорожного движения;
  • совершенствование механизмов управления транспортными потоками;
  • развитие общественного транспорта;
  • строительство и модернизация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, а также реализация иных мер, направленных на сокращение транспортных заторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383457/
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