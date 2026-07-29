В Бишкеке предлагают ограничить использование личных авто

Проект указа президента КР «О принятии мер по улучшению дорожно-транспортной системы города Бишкек», разработанный столичной мэрией, вынесен на общественное обсуждение.
По данным муниципалитета, изначально город рассчитывался на 50 тысяч транспортных средств, но в настоящее время в Бишкеке зарегистрировано уже свыше 400 тысяч единиц авто. Плюс ежедневно въезжают автомобили из Чуйской области и других регионов республики. И количество транспортных средств продолжает ежегодно увеличиваться.
Однако возможности по расширению улично-дорожной сети объективно ограничены сложившейся городской застройкой, высокой стоимостью изъятия земельных участков, необходимостью переноса инженерных коммуникаций и значительными бюджетными затратами.
В связи с этим кардинальное увеличение пропускной способности существующих магистралей в краткосрочной перспективе фактически невозможно, отмечают в мэрии.
По данным чиновников, для стимулирования передвижения на общественном транспорте закупаются автобусы и электробусы.
«При этом остается значительный дисбаланс в пользу индивидуального транспорта. Учитывая, что в городе проживает более полутора миллиона человек, следовательно, более 500 тысяч жителей используют личный транспорт. Сложившаяся ситуация требует перехода к новой транспортной политике, основанной на приоритетном использовании общественного транспорта и постепенном ограничении использования личного автотранспорта, особенно в загруженных районах города», — говорится в справке-обосновании.
В мэрии также отмечают: в среднем значительная часть жителей столицы ежедневно проводит в дороге более двух часов. В совокупности с продолжительностью рабочего дня это приводит к существенному снижению качества жизни населения, росту социальной напряженности, сокращению времени, уделяемого семье, отдыху и саморазвитию.
Кроме того, транспортные заторы способствуют увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ухудшению экологической обстановки и оказывают негативное воздействие на здоровье населения.
В связи с изложенным предлагается принять на государственном уровне комплекс неотложных мер, направленных на снижение транспортной загруженности в Бишкеке, обеспечение приоритетного развития общественного транспорта и ограничение дальнейшего роста использования индивидуального автотранспорта в наиболее загруженных районах.
Проектом указа предусматривается:
- создание межведомственного штаба по развитию дорожно-транспортной системы Бишкека;
- разработка комплексного плана мероприятий на 2026-2030 годы;
- внедрение специальных режимов организации дорожного движения;
- совершенствование механизмов управления транспортными потоками;
- развитие общественного транспорта;
- строительство и модернизация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, а также реализация иных мер, направленных на сокращение транспортных заторов.