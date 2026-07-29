Россиянин получил 2,5 года принудительных работ за регистрацию 13 кыргызстанцев

Ленинский районный суд города Иваново приговорил 63-летнего местного жителя за фиктивную регистрацию граждан Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.
Установлено, что мужчина является собственником квартиры в областном центре. Он обратился в многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Там пенсионер оформил документы на постановку по своему адресу 13 граждан Кыргызстана.
При определении меры наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного. В качестве смягчающих обстоятельств приняли во внимание состояние здоровья подсудимого.
По совокупности совершенных преступлений мужчине назначили наказание в виде 2,5 года принудительных работ. Из его заработной платы будут удерживать 10 процентов в доход государства.
На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу.