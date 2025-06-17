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Общество

Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита в Астане

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита в Астане

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках саммита «Центральная Азия — Китай», который проходит сегодня в столице Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-китайских отношений, а также подтвердили намерение углублять всестороннее стратегическое партнерство.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин высоко ценит усилия Кыргызстана по укреплению государственного суверенитета и устойчивому развитию. Он выразил поддержку стремлениям страны к улучшению благосостояния народа и наращиванию экономического потенциала.

Садыр Жапаров в свою очередь подчеркнул, что КНР является для КР ключевым стратегическим и инвестиционным партнером. Он напомнил, что государственный визит в Китай в феврале 2025 года стал важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества.

«Мы искренне ценим достигнутый уровень стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и равноправии. Реализация таких проектов, как железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, уже дает конкретные результаты», — отметил глава государства.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов:

  • обменное письмо о поставке специализированной техники для подразделений Службы водных ресурсов КР;
  • меморандум о создании центра сотрудничества в сфере искусственного интеллекта;
  • соглашение о взаимодействии в сфере перерабатывающей промышленности;
  • соглашение о сотрудничестве в области пограничного здравоохранения и карантина;
  • меморандумы о сотрудничестве между СМИ КР и Китая — в частности, агентствами «Кабар» и «Синьхуа», а также издательским домом «Слово Кыргызстана» и медиаструктурами КНР.

Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимного доверия и развитию устойчивого партнерства на благо народов двух государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332993/
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