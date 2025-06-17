Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита в Астане

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках саммита «Центральная Азия — Китай», который проходит сегодня в столице Казахстана.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-китайских отношений, а также подтвердили намерение углублять всестороннее стратегическое партнерство.
Си Цзиньпин отметил, что Пекин высоко ценит усилия Кыргызстана по укреплению государственного суверенитета и устойчивому развитию. Он выразил поддержку стремлениям страны к улучшению благосостояния народа и наращиванию экономического потенциала.
«Мы искренне ценим достигнутый уровень стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и равноправии. Реализация таких проектов, как железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, уже дает конкретные результаты», — отметил глава государства.
По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов:
- обменное письмо о поставке специализированной техники для подразделений Службы водных ресурсов КР;
- меморандум о создании центра сотрудничества в сфере искусственного интеллекта;
- соглашение о взаимодействии в сфере перерабатывающей промышленности;
- соглашение о сотрудничестве в области пограничного здравоохранения и карантина;
- меморандумы о сотрудничестве между СМИ КР и Китая — в частности, агентствами «Кабар» и «Синьхуа», а также издательским домом «Слово Кыргызстана» и медиаструктурами КНР.
Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимного доверия и развитию устойчивого партнерства на благо народов двух государств.