Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита в Астане

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках саммита «Центральная Азия — Китай», который проходит сегодня в столице Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-китайских отношений, а также подтвердили намерение углублять всестороннее стратегическое партнерство.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин высоко ценит усилия Кыргызстана по укреплению государственного суверенитета и устойчивому развитию. Он выразил поддержку стремлениям страны к улучшению благосостояния народа и наращиванию экономического потенциала.

Садыр Жапаров в свою очередь подчеркнул, что КНР является для КР ключевым стратегическим и инвестиционным партнером. Он напомнил, что государственный визит в Китай в феврале 2025 года стал важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества.

«Мы искренне ценим достигнутый уровень стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и равноправии. Реализация таких проектов, как железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, уже дает конкретные результаты», — отметил глава государства.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов:

обменное письмо о поставке специализированной техники для подразделений Службы водных ресурсов КР;

меморандум о создании центра сотрудничества в сфере искусственного интеллекта;

соглашение о взаимодействии в сфере перерабатывающей промышленности;

соглашение о сотрудничестве в области пограничного здравоохранения и карантина;

меморандумы о сотрудничестве между СМИ КР и Китая — в частности, агентствами «Кабар» и «Синьхуа», а также издательским домом «Слово Кыргызстана» и медиаструктурами КНР.

Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимного доверия и развитию устойчивого партнерства на благо народов двух государств.