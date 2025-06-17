Назначения не было: Миннауки прокомментировало слова депутата Талиевой о БатГУ

Министерство науки, высшего образования и инноваций опровергло информацию о переназначении ректора Баткенского государственного университета министром Бактияром Орозовым. Об этом в ведомстве сообщили 24.kg.

Отмечается, что депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева вчера на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике задала вопрос о нарушениях на 18 миллионов сомов в вузе под руководством ректора Айдарбека Гыязова и спросила, почему его переназначили на должность после произошедшего.

«Министерство финансов выявило нарушения в университете на 18 миллионов сомов. Министерство образования сообщило, что ректор ушел в отставку, чтобы не вызывать общественное возмущение. Но тот же ректор снова работает на своей должности. Почему новый министр Бактияр Орозов вновь назначил прежнего руководителя ректором БатГУ?» — задалась вопросом она.

В свою очередь в Миннауки отметили, что ректор БатГУ Айдарбек Гыязов назначен на свою должность приказом Минобразования КР 1 февраля 2021 года на пять лет, и его срок полномочий истекает 1 февраля 2026-го. После выявления финансовых нарушений он написал заявление об уходе, но через некоторое время отозвал его.

Отмечается, что Бактияр Орозов не подписывал ни одного приказа о назначении, в том числе и о назначении ректора.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент по обозначенным нарушениям идут следственные мероприятия. В соответствии с трудовым законодательством ректор БатГУ может быть отстранен только по официальному мотивированному и обоснованному требованию уполномоченных государственных органов и должностных лиц (следственных органов), однако такого требования в адрес министерства не поступало.