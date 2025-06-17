Впервые в Кыргызстане стартует чемпионат мира по спортивному туризму

В ущелье Чункурчак, неподалеку от Бишкека, впервые в истории независимого Кыргызстана пройдет чемпионат мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Соревнования состоятся с 18 по 22 июня и соберут команды из разных стран.

Как сообщили организаторы, участникам предстоит пройти трассу, включающую подъемы, спуски, крутые скальные участки и траверсы. Основное внимание уделяется не только индивидуальной подготовке, но и слаженности командной работы, технике страховки и тактическим решениям.

Сборная КР завершает подготовку к турниру под руководством опытных наставников. По словам тренеров, спортсмены демонстрируют высокий уровень и настроены бороться за медали.

«Этот чемпионат — историческое событие. Мы гордимся, что именно Кыргызстан стал принимающей стороной мирового первенства. Это шанс не только для наших спортсменов проявить себя, но и для страны — показать миру мощь и красоту кыргызских гор», — отмечают в оргкомитете.

Ожидается, что соревнования в Чункурчаке посетят представители десятков государств, спортивные эксперты и туристические обозреватели.