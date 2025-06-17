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Общество

Верховный суд КР рассмотрит жалобу на постановление кабмина об «иноагентах»

Верховный суд Кыргызской Республики 18 июня рассмотрит жалобу ОО «Бир Дуйно-Кыргызстан» на решения нижестоящих судов по постановлению кабинета министров об «иностранных представителях». Об этом сообщили в организации.

Судебное разбирательство касается постановления кабинета министров № 518 от 27 августа 2024 года, которое утверждает положение о порядке ведения Реестра некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного представителя, и проведения проверки их работы.

Ранее, 14 января 2025 года, Административный суд города Бишкека отказал в признании постановления незаконным, а 20 марта Бишкекский городской суд оставил это решение без изменений.

ОО «Бир Дуйно-Кыргызстан» оспаривает положение, утверждая, что оно нарушает ряд нормативных правовых актов, включая Конституцию Кыргызской Республики, Руководящие принципы по свободе объединений БДИПЧ ОБСЕ и другие международные обязательства страны, а также законы «О нормативных правовых актах КР» и «О некоммерческих организациях».

Основные претензии истца:

  • Положение вводит новые нормы права, выходящие за рамки Закона о НКО.

  • Проект положения не был опубликован для общественного обсуждения, что нарушает нормотворческий процесс.

  • Расширен перечень уполномоченных госорганов для проведения проверок НКО-иностранных представителей, тогда как Закон о НКО наделяет таким правом только Министерство юстиции.

  • Положение разрешает проводить проверки НКО на основании даже устных заявлений от различных органов и СМИ, при этом отсутствуют четкие механизмы их защиты от необоснованных заявлений.

  • Отсутствуют четкие и конкретные процедуры проверок НКО-ИП, включая сроки, продолжительность и критерии оценки вовлеченности в политическую деятельность.

В ходе предыдущих судебных разбирательств выявлены следующие проблемы:

  • представитель ответчика признал, что запрашиваемая информация уже предоставляется НКО в другие органы, что является дублированием;

  • представитель Минюста не смог разъяснить меры по сохранности собираемых персональных данных НКО;

  • кабинет министров не исключает неограниченное количество проверок, в том числе одновременных;

  • остался неясным вопрос об обязанности НКО переводить документы на иностранных языках на кыргызский и русский.

Суды первой и апелляционной инстанций не дали комментариев относительно заключения Венецианской комиссии, которое критикует постановление кабмина за выход за рамки процедурных деталей, усиление контроля, расширение полномочий исполнительной власти и прокуратуры, а также усложнение процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332944/
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