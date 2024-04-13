В Бишкеке пройдет весенний забег Jaz Demi. Будут ограничения движения транспорта

В Бишкеке завтра, 14 апреля, пройдет весенний забег Jaz Demi. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в забеге примут участие 3 тысячи 500 спортсменов и любителей здорового образа жизни на дистанциях 5, 10 и 21,1 километра. Кроме того, в рамках полумарафона пройдет детский забег Kid’s Run для самых юных бегунов от 3 до 13 лет.

Полумарафон стартует от мемориального комплекса «Аска-Таш».

На время его проведения с 8.00 до 12.00 введут ограничение движения по одной полосе улицы Фучика от стелы «Аска-Таш» в сторону аэропорта «Манас». Для проезда будет открыта восточная полоса для двустороннего движения.

Организатором мероприятия выступает общественное объединение Nomad Sport при поддержке мэрии Бишкека и государственных органов. Дополнительная информация по телефону +996554600707.