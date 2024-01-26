ХАМАС заявил о готовности к взаимному обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских пленных, если еврейское государство отпустит палестинских пленных. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан, сообщил ТАСС.

«ХАМАС освободит находящихся у него задержанных израильтян, если израильский враг освободит наших пленных, — приводит его слова телеканал Al Jazeera. — Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными».

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ХАМАС объявляет, что будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом ООН, подчеркнул член руководства движения.

«ХАМАС с интересом следит за обсуждениями в Международном суде ООН по запросу ЮАР», — сказал Усама Хамдан.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге 29 декабря прошлого года. В документе утверждается, что действия Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением «уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Международный суд ООН заявил, что назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде в секторе Газа.