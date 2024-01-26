ХАМАС заявил о готовности к взаимному обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских пленных, если еврейское государство отпустит палестинских пленных. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан, сообщил ТАСС.
«ХАМАС освободит находящихся у него задержанных израильтян, если израильский враг освободит наших пленных, — приводит его слова телеканал Al Jazeera. — Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными».
ХАМАС объявляет, что будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом ООН, подчеркнул член руководства движения.
«ХАМАС с интересом следит за обсуждениями в Международном суде ООН по запросу ЮАР», — сказал Усама Хамдан.
ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге 29 декабря прошлого года. В документе утверждается, что действия Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением «уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».
Международный суд ООН заявил, что назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде в секторе Газа.
- Израиль 7 октября 2023-го подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
- В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.
- В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа и объявила о его полной блокаде сектора Газа — остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
- В конце октября прошлого года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.
- Израильско-палестинский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947-м определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.