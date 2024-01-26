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Общество

ХАМАС заявил о готовности к взаимному обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских пленных, если еврейское государство отпустит палестинских пленных. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан, сообщил ТАСС.

«ХАМАС освободит находящихся у него задержанных израильтян, если израильский враг освободит наших пленных, — приводит его слова телеканал Al Jazeera. — Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными».

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ХАМАС объявляет, что будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом ООН, подчеркнул член руководства движения.

«ХАМАС с интересом следит за обсуждениями в Международном суде ООН по запросу ЮАР», — сказал Усама Хамдан.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге 29 декабря прошлого года. В документе утверждается, что действия Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением «уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Международный суд ООН заявил, что назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде в секторе Газа.

  • Израиль 7 октября 2023-го подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
  • В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.
  • В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа и объявила о его полной блокаде сектора Газа — остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
  • В конце октября прошлого года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.
  • Израильско-палестинский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947-м определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285122/
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