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Общество

Более 120 тысяч дополнительных мест в детсадах создадут за счет оптимизации

В 2021-2023 годах общее количество детских садов увеличилось на 186 и составило 1 тысячу 834. Такие данные приводит Министерство образования и науки.

При этом охват детей типовыми детскими садами увеличился со 199 тысяч до 220 тысяч, или 26,4 процента от потребности.

В настоящее время поставлена цель — обеспечить 40 процентов детей детскими садами. В министерстве рассказали, что будет сделано для этого:

  • в рамках взаимодействия с партнерами совместно со Всемирным банком будут открыты 560 детских садов кратковременного пребывания, вследствие чего более 40 тысяч детей смогут посещать детский сад;
  • с распространением программы «Правительственные акселераторы» в регионах частным предпринимателям разрешили воспитывать до 25 детей в домашних условиях. Если в среднем будут работать 500 предпринимателей, то можно будет охватить до 12,5 тысячи детей;
  • в течение трех лет за счет оптимизации 4 тысяч 909 спальных комнат в детских садах в учебные помещения будут созданы дополнительные места для 122 тысяч 725 детей;
  • новая модель центров развития детей будет распространена на все учреждения и организации;
  • с внедрением новой модели финансирования, будут созданы условия для открытия частных детских садов.

«Сегодня для открытия детских садов, проведения капитального ремонта/реконструкции и приобретения основных средств при поддержке государства предусмотрено, что государственные банки будут предоставлять льготные кредиты сроком от 36 до 60 месяцев. Кроме того, предоставляется возможность присваивать детским садам имена меценатов, которые внесли свой вклад в развитие дошкольного образования, построив здания организаций дошкольного образования. Также государство готово предоставить земельный участок в аренду до 49 лет тем, кто будет строить здания дошкольных образовательных организаций и эксплуатировать их как детские сады», — сообщили в Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285097/
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