Елки, карагачи, абрикосы. Какие деревья стоит сажать в Бишкеке

Бишкекчане в последнее время активно отзываются на призывы мэрии, общественных организаций, экологов принять участие в озеленении столицы. Как горожанину правильно выбрать дерево для посадки, 24.kg рассказал эколог, исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

— Какие именно породы лучше всего подходят для высадки в городе?

— Начну с того, что если житель столицы хочет высадить деревья на муниципальной земле (например, от дорожного полотна до тротуара) или в парках, он должен обратиться в Бишкекзеленхоз или «Городские парки» и согласовать с ними посадку. У них есть дендропланы и планирование посадок.

Нельзя сказать, какие именно деревья хороши для города. Потому что для каждого района уместны свои виды. Дмитрий Ветошкин

Например, придорожное озеленение при наличии проводов. Если посадить туда крупные деревья, как только они дорастут до линий передачи, им срубят верхушки.

Читайте по теме Почему не стоит дарить Бишкеку елки и какие ошибки совершают власти в озеленении

Не стоит вдоль дорог высаживать и туи с елочками. Они не защищают горожан от палящего солнца. Кроме того, хвойные требуют кропотливого ухода, поэтому чаще всего вдоль дорог растут куцые елочки, на которые и смотреть неприятно, и убрать жалко. Они занимают много пространства, на котором можно было бы посадить дерево. Я не противник елочек, но они должны использоваться как какие-то акценты, например, в парках, рощах, возле зданий. Как и те же европейские саженцы, которые муниципалитет закупал несколько лет назад.

Надо выбирать низкие деревья. Если хотите защититься от пыли с проезжей части, то на засушливых участках подойдет сумах оленерогий (уксусное дерево). Если более влажное место, то можно посадить сирень. По душе цветущая улица? Высаживайте урюки, яблони, боярышники, миндали.

Если провода сверху не мешают, то для придорожного озеленения прекрасно подходят карагачи, липы, а если расстояние между тротуаром и дорогой более пяти метров, то там уместны тополя. Они живут очень долго и дают достаточно эффектные аллеи. Также подходят клены и катальпы.

Очень хорошо вдоль дорог высаживать кустарники, например, свидину кроваво-красную. Дмитрий Ветошкин

Этот бич Ботанического сада, захватывающий всю территорию, если посадить как тигра в клетку между дорогой и тротуаром, создаст шикарную защиту от шума, пыли и выхлопных газов. В условиях придорожных карманов она разрастись не сможет и создаст плотный зеленый массив. Только ее не надо подстригать на расстоянии полметра, как у нас делают, а дать дорасти хотя бы до 1,2 метра . Конечно, нужно будет создавать карманы безопасности перед перекрестками, чтобы не загораживать обзор автомобилистам.

— А если я хочу озеленить свой двор, тоже надо к муниципальным службам обращаться?

— Согласовывать с ними не надо, но можно проконсультироваться по тому, какие виды больше подходят для вашего района. Важно ознакомиться с топосъемкой двора у домкома, председателя ТСЖ, в МТУ. В ней указывается, где проходят газопровод, канализационные и другие сети. Без этого вы можете создать проблемы коммунальщикам, да и дерево, когда его корни дойдут до бетонного кармана сетей, просто засохнет.

Еще один момент. От дома до дерева должно быть не менее пяти метров, до кустарника — не менее двух. Дмитрий Ветошкин

Самые устойчивые для придомового озеленения — это катальпа, клен, платан, карагач, липа. Большую крону дает и айлант, но его надо высаживать там, где не будете в будущем копать землю. Потому что в этом случае он даст поросль.

Опять же можно высаживать декоративно-цветущие растения: урюки, вишни, миндали. Это очень эффектно, когда весной во дворе, например, цветет абрикос.

— Вы советуете высаживать карагачи, но в то же время бытует мнение, что они живут всего около 30 лет, а потом просто падают.

— Это даже не миф, а вранье. Карагачи и дубы не любят из-за листьев, потому что их много и постоянно приходится их убирать. У карагачей и лип есть небольшой «недостаток» — они выделяют капельки липкой росы. Жители жалуются, что под ними нельзя оставить машину. Ну так не паркуйте там. Если просто стоять под ними или проходить, то эти капельки никак не ощущаются. Ну и под карагачами и липами не стоит ставить лавочки, беседки и так далее.

В то же время этот «недостаток» — большое достоинство в условиях города, благодаря этой липкой росе деревья удерживают огромное количество пыли.

Карагачи и тополя могут жить более 100 лет. Здесь вопрос в том, насколько они обеспечены водой, уходом, ведь необходимо делать грамотную прореживающую обрезку. Такую, что обыватель даже не заметит, потому что крона делается более редкой, выстригаются ветки, которые утяжеляют ее. После этого дерево идет в рост. Но у нас нередко просто сносят верхушку, тем самым нанося вред дереву.