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Общество

Ректору Баткенского государственного университета объявлен выговор

Ректору Баткенского государственного университета Абдивапу Зулпуеву объявлен выговор. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ректор получил взыскание из-за того, что в отопительный период не были обеспечены должные условия для обучения студентов, а также за отсутствие работы по обновлению материально-технической базы вуза и его структурных подразделений.

Сообщается, что специальная комиссия по проверке деятельности вуза была создана приказом МОиН КР 4 декабря 2019 года.

Она выявила также несоответствие требованиям преподавательского состава, неэффективную работу информационной системы AVN, дублирование обучения отдельными структурными подразделениями — институтами, центрами, факультетами и другими.

«Кроме того, число студентов заочного обучения в вузе больше, чем очного», — отметили в ведомстве.

В БатГУ обучается 5 тысяч 64 студента. Преподавателей — 167. В колледжах при вузе обучается 1 тысяча 771 студент.

Ранее выговоры получили начальники Токтогульского, Таш-Кумырского и Московского отделов образования. Как отметили в ведомстве, спецкомиссия изучила работу учебных организаций и их руководителей, эффективность реализаций целей и задач, поставленных перед системой образования, и выявила нарушения законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142591/
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