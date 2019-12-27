Топ-20 скандалов 2019 года. Часть II

Вторая половина 2019-го выдалась не менее богатой на скандалы. Политические, международные, светские и даже феминистский...

24.kg собрало топ-20 самых громких скандалов года. Первую десятку читайте в первой части.

11 Розовый пакет

Скандальными этим летом стали не только люди и события, но и ...розовый пакет. Он стоил кресла замминистра внутренних дел Курсану Асанову.

История стала раскручиваться сразу после событий в Кой-Таше и ареста Алмазбека Атамбаева. В соцсетях и по мессенджерам журналистам присылали сомнительные видеоролики, якобы доказывающие, что Курсан Асанов получил от бывшего президента некий розовый пакет с надписью Monaco, в котором, по первоначальной версии, были драгоценности и деньги. По другой — в нем милицейский чиновник вывез нагрудный знак главы государства.

Когда в СДПК это опровергли, возникли другие версии. Юристы Атамбаева настаивают на том, что, кроме документов для защиты бывшего президента, в пакете ничего не было. МВД распространило сообщение, обвинив Асанова в предательстве интересов милиции, самопиаре и нарушении порядка сбора доказательств.

В отношении Курсана Асанова возбуждено уголовное дело. Ему вменяют злоупотребление должностным положением. Он заключен под домашний арест. К ответственности хотят привлечь не только экс-замглавы МВД, но и его сына Мухаммеда-Али Асанова. Он объявлен в розыск.

12 Контейнерная школа

Скандал и еще две отставки — контейнерная школа лишила постов министра образования Гульмиру Кудайбердиеву и полпреда правительства в Нарынской области Аманбая Кайыпова. Последний, правда, вскоре устроился на другую работу — стал председателем ГКПЭН.

Школу из контейнеров торжественно открыли 1 сентября в селе Кенеш. До того дети учились в здании, которое МЧС признало аварийным. Чиновники не придумали ничего умнее, чем соорудить учебное заведение из контейнеров.

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Ежегодно правительство рапортует об открытии десятков, а иногда и сотен новых школ. Миллионы долларов выделяются международными фондами и организациями на строительство новых зданий для обучения детей. Куда уходят эти деньги? — вопрос так и повис в воздухе. В кабмине в очередной раз развели руками, лишь признав контейнерную школу символом проблем.

В обществе стали звучать призывы собрать деньги и построить деткам из Кенеша новую школу. После разразившегося скандала и увольнений местный меценат решил выделить деньги на ремонт старого здания сельского клуба, куда уже ближе к зиме перевели несколько классов, преимущественно младших.

13 Джипы от ОПГ

Дареному коню в зубы не смотрят, решили в МВД и приняли в подарок от Эркина Мамбеталиева два дорогостоящих джипа Chevrolet Suburban. Машины, видимо, планировалось по-тихому оформить и катать начальство УВД Баткенской области. Когда о презенте стало известно широкой общественности, в МВД стали отнекиваться, мол, нам никто ничего не дарил.

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В ведомстве заявили, что внедорожники — это не подарок. Их якобы остановили за нарушение Правил дорожного движения, оштрафовали и вернули владельцу. Однако позже появилось видео , где хорошо слышно, как Мамбеталиев говорит: «Дарю от чистого сердца, так что долго служить будет. От души».

После этого отрицать очевидное было уже бесполезно, поэтому в МВД замолчали. Но от дорогого подарка не отказались.

Несмотря на то что некоторые депутаты сообщили, что моральный облик правоохранительных органов подпорчен, в целом в обществе не видят ничего зазорного в том, что милиция принимает подарки от человека, который был осужден за убийство и считался «стрелком» в ОПГ Рыспека Акматбаева. В опросе, который провело 24.kg, большинство читателей считают, что этические нормы не нарушены.

14 Малахов заговорил на кыргызском

В сентябре мы узнали, что один из самых известных российских ведущих Андрей Малахов говорит на кыргызском. Шоумен попросил прощения у кыргызстанцев на двух языках. Вынудили его это сделать многочисленные комментарии в соцсетях с критикой.

В конце сентября в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия» обсуждали аварию в Москве, в результате которой скончался сын «колбасного короля» Александр Маругов. Молодой человек врезался на своем мотоцикле в такси, за рулем которого сидел гражданин КР Исламбек Акбаров. Ведущий и его гости фактически обвинили кыргызстанца в заказном убийстве, заявив, что он намеренно развернулся на том перекрестке, чтобы создать аварийную ситуацию.

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Кыргызстанцы возмутились тем, как безапелляционно на федеральном канале обвиняют Исламбека. В адрес Малахова полилась критика. Соцсети бурлили несколько дней. Оперативно тогда отреагировал и МИД КР. В итоге ведущему пришлось извиниться, в том числе на кыргызском языке.

15 «Элитный» Дворец спорта

В октябре впервые за много лет отремонтировали Дворец спорта имени Кожомкула. Ремонт тоже обернулся скандалом. Выяснилось, что его провели за счет одной из строительных компаний, причем настолько безвкусно, что вместо рекламы Elite House получила критику.

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Фирму высмеяли в соцсетях, а ляповатая реставрация кресел в концертном зале вдохновила пользователей на создание очень смешных мемов

Часть пользователей поставила вопрос об увольнении директора Дворца спорта и даже главы Госкомспорта, но до этого дело не дошло. Потешились и забыли. А между тем Elite House решила не ограничиваться только концертным залом. Логотип компании скоро появится и на стене славы спортсменов в фойе и на полу в Малом зале.

16 Феминале

Громким скандалом обернулась выставка современного искусства в музее ИЗО. Первую феминале в Бишкеке открыли в конце ноября. Выставка должна была продлиться 17 дней в память о 17 женщинах, которые 27 августа 2016 года сгорели в московской типографии.

Мероприятие вызвало гнев не столько общественности, а ура-патриотов. Представителям «Кырк чоро» не понравился перформанс датской модели: она разделась в знак протеста против ущемления прав секс-работниц.

Национал-патриоты прибыли на выставку, вооружившись камчой. Министр культуры Азамат Жаманкулов поспешил уволить директора музея Миру Джангарачеву.

17 Скандальные фотографии

Скандальными в уходящем году стали не только люди, но и фото. В большинстве на них запечатлен небезызвестный Райымбек Матраимов.

В октябре в соцсетях опубликовали фото бывшего таможенника в обнимку с чиновниками. Его сторонники поспешили назвать снимок фейковым. Однако на поверку фото оказалось подлинным, но не совсем свежим.

Еще одна фотография, наделавшая шуму, — Райымбек Матраимов на свадьбе сына депутата Руслана Казакбаева. Экс-таможенник сидел за одним столом с депутатами Жогорку Кенеша, за соседним были Омурбек Текебаев и Адахан Мадумаров. Это торжество оказалось богатым на интересные снимки и стало показателем: оппоненты в политике вполне комфортно чувствуют себя на общих тоях, фотографируются и мило общаются. Там же сделан снимок, на котором запечатлены Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев и сын Алмазбека Атамбаева. Фото тоже вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Слив фотографии мужчины, похожего на главу ГРС Алмаза Мамбетова, — не столько скандал, сколько свидетельство того, что наши личные данные недостаточно хорошо охраняются государством. При этом госорганы, вместо того чтобы признать очевидный факт, пытаются выгородить себя, переводя стрелки на СМИ.

Подделкой пытались назвать и фотографию, на которой бывший президент страны Алмазбек Атамбаев стоит в обнимку с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром. Журналисты сайта Factcheck проверили снимок — он подлинный.

18 Атаханов — Атамбаев: очная ставка

Становятся известными скандальные подробности досрочного и незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева. Суд начался. Главный фигурант — Алмазбек Атамбаев.

В конце ноября всплыл протокол очной ставки бывшего главы государства с экс-вице-премьер-министром Шамилем Атахановым. Тот рассказал весьма любопытные вещи, которые и легли в основу обвинения Атамбаева.

В частности, бывший чиновник рассказал, что кримавторитета вывезли на частном самолете влиятельного сподвижника Рамзана Кадырова (президента Чеченской Республики. — Прим. 24.kg) депутата Госдумы России Адама Делимханова.

Еще одна интересная деталь: Азиза Батукаева якобы хотели обменять на беглого президента Курманбека Бакиева.

19 Журналистские расследования

Уже упомянутый выше Хабибула Абдукадыр был и на инаугурации нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Кстати, фото из журналистского расследования тоже стало скандальным. На прошедшей пресс-конференции главе государства пришлось давать пояснения про снимок.

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Серия расследований «Азаттыка», Kloop и OCCRP всколыхнула общество и вновь подняла актуальную тему контрабанды и коррупции на таможне. Неравнодушные бишкекчане, обычно особой политической активностью не отличавшиеся, вышли на митинг. #REакция может стать традиционной: уже дважды люди выходили против коррупции и за свободу слова.

Однако озвученные в публикациях журналистов сведения, часть из которых подтвердилась фактами, полученными из открытых источников, не повлекли никаких последствий для бывших и действующих чиновников, имена которых звучали в расследованиях. Основными фигурантами стали семья Райымбека Матраимова и китайский предприниматель Хабибула Абдукадыр.

Требование #REакции о более тщательной проверке семье экс-таможенника не понравилось. Они подали в суд на журналистов трех изданий — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» — с гигантской претензией — 60 миллионов сомов в совокупности.

20 Ушел по-английски

Под самый конец года разгорелся еще один скандал: Алмамбет Шыкмаматов, давний член партии «Ата Мекен», покинул ее ряды.

О причинах такого решения политик не сообщил, ограничившись расплывчатой формулировкой: «из-за возникших с Омурбеком Текебаевым разногласий, таких, что даже в самом страшном сне я не мог представить».

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Шыкмаматов стал лидером фракции после ареста Текебаева, активно выступал в защиту последнего. Что произошло между политиками, неизвестно.

На место Шыкмаматова претендовали четверо: Садык Шер-Нияз, Сайдулла Нышанов, Абдимуктар Маматов и Искендер Гайпкулов. Но лидерство во фракции досталось Айсулуу Мамашовой.

Это пока первый предвыборный скандал. Подобных в 2020-м будет немало. Год Крысы тоже обещает быть богатым на политические скандалы.