Пакет Асанова, сваты премьера и «собака» из Кой-Таша. Топ-10 скандалов лета-2019

Уходящее лето выдалось жарким, побив не только температурные рекорды. Кыргызстанцы наблюдали непривычную для сезона отпусков политическую активность. Было все: от кадровой чехарды до штурма резиденции бывшего президента с жертвами.

24.kg собрало топ-10 скандалов, которыми нам запомнится лето-2019.

1Чиновник-хам

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Начало июня ознаменовалось скандалом с теперь уже бывшим полпредом правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимовым. Во время интервью по событиям в селе Орок Сокулукского района чиновник нахамил представителям СМИ, а журналистке ОТРК и вовсе заявил : не буду отвечать, потому что не нравится твое лицо.

Выходка губернатора вызвала массу возмущения не только в журналистском сообществе. Его осудило большинство пользователей интернета.

В соцсетях и СМИ запустили акцию «Абдраимов кетсин!». Под давлением общественности премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев был вынужден уволить чиновника-хама.

2Сын за отца

Это лето, пожалуй, может стать рекордным по числу кадровых скандалов. Назначения братьев, сватов, свояков, племянников...

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Самый громкий случай — с компанией «КТ Мобайл». Как выяснилось, в руководстве сидели родственники премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. В Жогорку Кенеше по этому поводу создали комиссию, которая выявила массовые нарушения в компании, в том числе подтвердив и родственные связи с главой правительства. В частности, заместителем директора был сын Иманкадыра Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу. Он получал баснословную зарплату — 194 тысячи 410 сомов в месяц. На эту сумму с ним был заключен трудовой договор.

Сам Иманкадыр Рысалиев, который приходится премьеру свояком, был главой секретариата «Открытого правительства». Многие утверждали, что он вмешивался в деятельность некоторых государственных органов и госкомпаний.

Гендиректор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Рысалиева. Правда, последний назвал обвинения в свой адрес чушью и поклепом.

Когда разгорелся скандал, оба — и сын, и отец — покинули свои посты.

3Своя дорога

Родственником небезызвестных братьев Матраимовых оказался председатель Госфинразведки Гуламжан Анарбаев.

Ранее чиновник отрицал этот факт. Но когда сведения подтвердились, вынужденно признался, дескать, да, 20 лет, как породнились.

«Моя сестра вышла замуж за члена семьи Матраимовых. Ее старшему сыну 19 лет, и плохо ли, хорошо ли, но они живут. Что, я должен их развести из-за того, что мое имя связывают с ними? Не надо все связывать с работой. У меня нет отношений с семьей Матраимовых. Нас ничего, кроме этого, не связывает. Они своей дорогой идут, а мы — своей», — заявил 13 июня Анарбаев.

4 Опять о Матраимовых

Еще один родственник Матраимовых — новый заместитель министра внутренних дел Памир Асанов. Его назначили на должность уволенного (и тоже со скандалом — об этом ниже) Курсана Асанова 13 августа. Журналисты прознали об этом почти сразу. Однако в МВД не торопились подтвердить или опровергнуть информацию.

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Лишь спустя две недели после назначения в МВД признались, что Памир Асанов и Раим-миллион — родственники.

«Сестра Райымбека Матраимова выдала дочь за сына Памира Асанова», — уточнили в ведомстве.

Утверждать, что Матраимовы приложили руку к карьерному росту своего кудагый (свата), никто не берется. Памир Асанов больше 20 лет служит в милиции, кадровый офицер, имеет много заслуг и наград...

Но тот факт, что теперь и в МВД у Матраимовых есть свой человек, отрицать нельзя.

5Семь дней

Под занавес уходящего сезона отличился мэр Джалал-Абада: Мураталы Тагаев назначил руководителем муниципального предприятия пассажироперевозок своего родного брата Абдималика Тагаева. Но на должности родственник пробыл совсем немного: назначен 21 августа, уволен 28-го. Из-за бурных обсуждений в соцсетях чиновнику пришлось уволить брата.

Известно, что Тагаев имеет родственные связи с братом президента Асылбеком Жээнбековым. Чиновник, к слову, отличается нелюбовью к журналистам, за что был раскритикован президентом Сооронбаем Жээнбековым на итоговой пресс-конференции.

6Шерше ля фам

Чуть не обернулся международным скандалом случай в Минсельхозе, где мелкую чиновницу возвели в ранг заместителя министра, дабы та смогла за счет принимающей стороны съездить на выставку в Китай. Завотделом Анаркуль Беккулиевой выдали справку о том, что она занимает должность в ранге замминистра.

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Замешанной оказалась вся верхушка ведомства. Два заместителя — Амангелди Исаев и Жаныбек Керималиев — строчили письма в секретариат оргкомитета международной выставки, а лоббировал интересы своей фаворитки, если верить публикациям в соцсетях, сам министр Эркинбек Чодуев.

Участники скандала теперь грозят журналистам исками за их якобы поруганные честь и достоинство. Им, видимо, невдомек, что выдача справки с содержанием недостоверных сведений является нарушением законодательства. Это по результатам проверки подтвердила и Генпрокуратура.

7Пристрелить собаку

Скандалом с продолжением может обернуться история с телефонным разговором, часть которого неизвестные слили в соцсеть. «Вы будете ждать, пока он придет в город и вас всех разграбит? Вы его там не можете пристрелить, собаку этого?» — эти слова приписывают Мире Джангарачевой. Якобы сказала их директор музея ИЗО в разговоре с Курсаном Асановым во время штурма дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Аудиозапись появилась в соцсетях сразу после событий 7-8 августа.

Никто, возможно, и не придал бы особо значения этой короткой записи, если бы члены СДПК спустя три недели после событий не стали требовать от МВД и Генпрокуратуры провести экспертизу и призвать Джангарачеву к ответу. А та в свою очередь грозить судом «апрелевцам» судом, если они «не прекратят грязные игры» и распространение «фото и видео с монтажом».

8 Арабаев vs Атамбаева

Не менее скандальными стали показания экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манаса Арабаева о супруге бывшего президента Раисе Атамбаевой.

Его задержали 2 июня, через два дня суд санкционировал арест бывшего чиновника. 3 июля в новостном сюжете в эфире ОТРК он прямо обвинил бывшую первую леди в крышевании и рейдерстве. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале ОТРК, но позже удалено. И уже 5 июля суд отпустил Арабаева под домашний арест.

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В бытность президентом Атамбаева Арабаева называли серым кардиналом судебной системы. Дескать, это он диктовал служителям Фемиды, какие решения выносить. Общественность не раз обращалась к Алмазбеку Атамбаеву, а позже и к Сооронбаю Жээнбекову рассмотреть ответственность Арабаева.

Теперь же сообщается, что уголовное дело по факту рейдерского захвата строительного комплекса «Даймонд сити» возбудили еще в апреле 2018 года.

Однако имя Раисы Атамбаевой в этом скандале всплыло только в июле 2019-го.

9Розовый пакет

Скандальными этим летом стали не только люди и события, но и... пакет. Он стоил кресла замминистра внутренних дел Курсану Асанову.

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История также стала раскручиваться сразу после событий в Кой-Таше и ареста Алмазбека Атамбаева. В соцсетях и по мессенджерам журналистам присылали сомнительные видеоролики, якобы доказывающие, что Курсан Асанов получил от бывшего президента некий розовый пакет с надписью Monaco, в котором, по первоначальной версии, были драгоценности и деньги. По другой — в нем экс-замминистра вывез нагрудный знак президента.

Когда в СДПК это опровергли, возникли другие версии о содержимом пакета. Юристы Атамбаева настаивают, что, кроме документов для защиты бывшего президента, там ничего не было. Однако такой расклад, похоже, руководство МВД не устраивает. Ведомство распространило сообщение, где обвинило Асанова в предательстве интересов милиции, самопиаре и нарушении порядка собирания доказательств.

В отношении Курсана Асанова возбуждено уголовное дело. Бывшему замглавы МВД вменяют злоупотребление должностным положением. Он заключен под домашний арест до октября. К ответственности хотят привлечь не только экс-замминистра, но и его сына Мухаммеда-Али Асанова. Он объявлен в розыск. О нем тоже сняли отдельный видеоролик, который также вызывает много вопросов.

10Скандальный фильм

Фильм о втором сбежавшем из Кыргызстана президенте Курманбеке Бакиеве тоже наделал немало шума. Его показали по двум местным телеканалам — NewTV и NUR TV.

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Кинолента приурочена к юбилею второго главы государства, которому 1 августа исполнилось 70 лет. Она вызвала широкое обсуждение, руководителей телеканалов стали обвинять в попытке реабилитировать беглого главу государства, который осужден за совершение тяжких преступлений, а депутат Эльвира Сурабалдиева даже призвала закрыть эти телеканалы. Те в свою очередь оправдывались, мол, не хотели задеть чьи-либо чувства, и настаивали: фильм не преследует политических целей.