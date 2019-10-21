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Общество

Очень смешно. Пользователи соцсетей сделали мемы с логотипом Elite House

Пользователи соцсетей, вдохновленные аляповатой реставрацией кресел в концертном зале Дворца спорта имени Кожомкула, сделали мемы с логотипом стройкомпании.

Дизайнер Никита Тарасенко выложил свои работы на странице в Facebook.

Другой пользователь Энвер Хавазов также сделал мем с фирменным знаком Elite House и подписал: «Когда спрос рождает предложение».

Еще один фейсбукчанин Сергей Баловнев предложил иную площадку для размещения логотипа. Комментаторы посчитали, что это лучшая идея.

Пользователи Twitter тоже не отстают: логотип компании, по их версии, можно встретить в самых неожиданных местах.

Ранее заместитель директора Дворца спорта Самат Токтоналиев рассказал 24.kg, что эскиз, цвет обивки выбирал и утверждал спонсор.

Отметим, что, после того как горожане посетили обновленный концертный зал, пользователи соцсетей раскритиковали ремонт. Большая часть участников дискуссии назвала его полной безвкусицей. Есть и те, кто встал на сторону строительной фирмы, заметив, что ремонта во Дворце спорта не было со времен распада СССР.
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