«Файлы Эпштейна»: что этот скандал означает и при чем тут Атамбаев

«Файлы Эпштейна», выложенные на сайте Министерства юстиции США, приковали к себе внимание всего мира. Это материалы расследований ФБР в отношении американского финансиста и связанных с ним людей. В открытом доступе записная книжка Джеффри Эдварда Эпштейна, переписка по электронной почте и в мессенджерах.

Джеффри Эпштейн вел весьма бурную светскую жизнь. В 1998 году он купил остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, входящий в состав Американских Виргинских островов. Там мультимиллионер закатывал грандиозные вечеринки с участием мировых знаменитостей.

В гости приезжали не только селебрити. На закрытых пати веселились и пили шампанское миллиардеры, политики, экономисты, банкиры, представители королевских домов Европы.

В своем материале мы попытались разобраться и ответить на следующее — почему «файлы Эпштейна» читает весь мир, почему его не любит 47-й президент США Дональд Трамп и кто из кыргызских политиков есть в личных документах скандально известного финансиста? Подробности в материале 24.kg.

Кто вы, мистер Эпштейн?

Джеффри Эдвард Эпштейн родился в 1953-м в рабочей семье на окраине Нью-Йорка. В 1974-1976 годах работал учителем математики и физики в частной школе Dalton School в Манхэттене, где преподавал старшеклассникам.

У Эпштейна не было опыта и профподготовки в финансах, но его заметил отец одного из учеников — крупный банкир. Это знакомство перевернуло жизнь молодого человека.

В 1976-м Джеффри Эпштейн устроился клерком в инвестиционный банк Bear Stearns в качестве трейдера опционов и консультанта по сложным финансовым стратегиям, включая налоговое планирование для богатых клиентов.

Эпштейн бодро шагал по карьерной лестнице. Уже к 1980 году он стал ограниченным партнером в банке, но вскоре покинул Bear Stearns и занялся собственными проектами.

В 1981-м основал консалтинговую фирму International Assets Group, а в 1988 году — инвестиционно-консультационную компанию J. Epstein & Co (позже переименованную в The Financial Trust Company. — Прим. 24.kg), управляющую активами сверхбогатых клиентов.

Точных данных о богатстве Джеффри Эпштейна нет. Разные источники указывают, что к началу 2000-х «волк с Уолл-стрит» владел значительными активами, включая особняки, недвижимость и частный самолет. Известно, что в 2008 году у него было около $500 миллионов на счетах, и он ежегодно зарабатывал примерно $10 миллионов.

Forbes упоминал Эпштейна как миллиардера, но реальные данные говорят — часть его активов пролегала через офшорные структуры, что делало точную оценку невозможной.

Светский лев, друг президента и растлитель малолетних

Работая на Уолл-стрит и в собственной фирме, Джеффри Эпштейн познакомился с многими влиятельными персонами. Среди тех, с кем он сошелся накоротке, — бывший президент США Билл Клинтон. Он, кстати, составил Эпштейну компанию в его поездке в Африку в 2002 году. Имя принца Эндрю появлялось в контексте обвинений в сексуальных контактах с жертвами Джеффри Эпштейна. Владелец Victoria’s Secret Лесли Векснер — один из самых известных клиентов Эпштейна. Благодаря Векснеру он получил более чем широкие полномочия по управлению финансами.

Но известность Джеффри Эпштейн получил не благодаря своим уникальным способностям финансиста. На протяжении многих лет он плел сеть сексуальной эксплуатации и торговли несовершеннолетними. Приглашая девушек на свой остров, Эпштейн устраивал оргии.

Многие жертвы заявляли публично и давали показания о том, что он был не только серийным растлителем, но и фактически сутенером. Они рассказывали, что Джеффри Эпштейн направлял их «развлекать» своих приятелей и даже перевозил девушек с этой целью из одной своей резиденции в другую. Частный самолет исправно курсировал между Нью-Йорком, Палм-Бич и островом Литл-Сент-Джеймс.

Фото из интернета. Билл Клинтон и Джеффри Эпштейн

По информации Минюста США, впервые мультимиллионера заподозрили в растлении несовершеннолетней в 2005-м. Последовали долгие разбирательства, и спустя три года, в 2008-м, Эпштейн признал вину в вовлечении 14-15-летних девочек в занятие проституцией. Он был арестован и провел в тюрьме около года.

Воспользовавшись своими связями с влиятельными политиками, миллиардерами и чиновниками, Джеффри Эпштейн заключил соглашение с Федеральной прокуратурой Флориды и фактически избежал федеральных обвинений, по которым мог получить десятки лет содержания под стражей.

Суд разрешил ему шесть дней в неделю покидать тюрьму на 12 часов, чтобы «работать в офисе». Ночевал в камере, но днем жил почти обычной жизнью.

Жертв о столь мягком приговоре не уведомили.

Между тем федеральные обвинения в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, «с целью сексуализированной эксплуатации» от имени Министерства юстиции США Эпштейну предъявлены только в июле 2019-го.

В официальном пресс-релизе ведомства указано, что «обвинения касаются серии преступлений с 2002 по 2005 год, когда Джеффри Эпштейн, как утверждается, организовывал и эксплуатировал сеть несовершеннолетних для сексуальных целей как в Нью-Йорке, так и во Флориде».

Миллиардер был арестован и отправлен в тюрьму в Нью-Йорке на Манхэттене, где спустя месяц, 10 августа 2019-го, умер в возрасте 66 лет. По официальной версии, он покончил с собой.

Как поссорились Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп

Фото из интернета. Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн

Они познакомились в 1980-х. Журналисты The New York Times обнаружили, что в одном из более широких массивов файлов имя Дональда Трампа фигурирует свыше 38 тысяч раз (включая документы, связанные с ним, его женой и Mar-a-Lago. — Прим. 24.kg), несмотря на то, что эти упоминания часто являются непрямыми и контекстуальными.

Трамп и Эпштейн появлялись вместе на светских мероприятиях, и финансист предлагал ему даже свой частный самолет как «тайный транспорт».

Как выяснили журналисты «Медузы», и Дональд Трамп, и Джеффри Эпштейн жертвовали деньги в предвыборный фонд Билла Клинтона в начале 1990-х. Впоследствии Эпштейн несколько раз встречался с Клинтоном как президентом. И Трамп, и Клинтон ходили на одни вечеринки с Эпштейном и бывали его гостями.

«Известно, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн поссорились в 2004 году — по заявлениям Трампа, из-за того, что Эпштейн использовал его клуб Mar-a-Lago, чтобы «вербовать» девушек. По другой версии, на самом деле это был бизнес-конфликт», — говорится в публикации «Медузы».

Как мы уже отмечали выше, в «файлах Эпштейна» журналисты ведущих американских изданий нашли немало упоминаний о приставаниях Трампа к «девушкам Эпштейна». Однако доказательств, что нынешний хозяин Овального кабинета совершил преступление, нет.

После вспышки скандала Дональд Трамп говорил — «не общался с Джеффри Эпштейном 15 лет» и «не знал его лучше, чем другие», одновременно настаивая на том, что никогда не был вовлечен в его «грязные делишки».

То есть мотив обиды — личные конфликты, репутационный ущерб и попытки дистанцироваться от скандала.

Королевская рать и миллиардеры планеты всей

В «файлах Эпштейна» более тысячи упоминаний имени кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Документы изобилуют обширной перепиской между ней и Джеффри Эпштейном с 2011 по 2014 год.

Принцесса называла Эпштейна «очень обаятельным», «добросердечным» и «настоящим душкой». Например, она пишет, что когда «загуглила» его имя, то обнаружила, что «это все выглядит не очень хорошо», видимо, подразумевая скандал с секс-трафиком.

В другом сообщении Метте-Марит пишет, что «жениться лучше всего на скандинавках. Или спрашивает у миллиардера, уместно ли предлагать 15-летнему сыну заставку на экран в виде картинки с двумя обнаженными женщинами.

Кронпринцесса Норвегии выступила с официальным заявлением, в котором признала, что совершила ошибку, общаясь с Джеффри Эпштейном, и добавила, что ей стыдно.

Факт, что в «файлах Эпштейна» фигурирует принцесса, стал неприятным сюрпризом не только для королевской семьи, но и вызвал в Норвегии серьезный общественный резонанс.

Есть также упоминание связи между миллиардером и принцем Эндрю (герцогом Йоркским). Он ранее уже был замешан в историях с «душком» коррупции и сексуальных домогательств, связанных с этим делом. В результате принц был вынужден отречься от общественных обязанностей и титулов.

Фото из интернета. Принц Эндрю и король Великобритании

Прямых свидетельств, указывающих, к примеру, на дружбу Джеффри Эпштейна с Джеффом Безосом, Марком Цукербергом, Ларри Пейджем, Сундаром Пичаи и некоторыми другими миллиардерами Кремниевой долины, нет. Хотя на мероприятиях у финансиста они и бывали.

А вот Билл Гейтс общался с ним тесно, даже после первого дела Эпштейна в 2009 году. Журналисты предположили, что эта дружба могла послужить причиной развода Гейтса с его супругой Мелиндой-Френч. Так, в материалах Джеффри Эпштейна есть письмо финансиста к основателю Microsoft, где он напоминает, что помог с лекарствами от лечения венерических заболеваний после «интима с русскими девушками». Билл Гейтс назвал это письмо лживым и заявил — сожалеет, что общался с Эпштейном.

Что касается Илона Маска, то самый богатый человек на земле утверждал неоднократно, что никогда не принимал приглашений финансиста приехать развлечься на остров. Однако в «файлах Эпштейна» обнаружено письмо от 2012-го, где Маск чуть ли не напрашивается в гости к нему, как сам пишет, «на вечеринку века».

Без русских олигархов не обошлось

Российские СМИ сообщают, что в опубликованных документах есть упоминания десятков городов страны.

По версии «РБК», в обнародованных материалах встречаются подборки о российских бизнесменах. В частности, об основателе девелоперской компании Capital Group, владельце бренда Aman Resorts Владиславе Доронине и миллионере Умаре Джабраилове.

Издание отмечает, что в обоих случаях речь шла о визитах Джеффри Эпштейна или людей из его окружения в Россию и неких деловых связях.

Со ссылкой на ABC News «Медуза» пишет, что известно о визитах Эпштейна в РФ. Он бывал несколько раз в Москве в 2000-х, в том числе в компании Билла Клинтона. Также мог приезжать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Международный источник Reuters упоминает, что в материалах ряд документов содержит ссылки на РФ и русских женщин в контексте переписки Джеффри Эпштейна и его попыток познакомить западных знаменитостей с моделями из Самары и Санкт-Петербурга.

Конкретно отмечается случай, когда миллиардер организовывал встречу принца Эндрю с 26-летней россиянкой.

Однако, как уточняет «Медуза», из всех российских контактов Эпштейна наибольший резонанс вызвала его переписка с бывшей активисткой прокремлевского молодежного движения «Наши» Марией Дроковой.

«Переписка завязалась в 2017 году, вскоре после того, как Дрокова переехала в США. Бывшую активистку представили Джеффри Эпштейну как пиарщицу — и она предлагала ему план исправления репутации, включая учреждение премии за борьбу с харассментом. В июне 2019-го — за пару недель до ареста финансиста — Мария Дрокова показывала ему свои фото, а тот просил прислать «нюдсы». Она пообещала — «в следующий раз», — сообщает издание.

И к местным новостям

В «файлах Эпштейна» есть и упоминания о Кыргызстане, вернее, о политиках республики — нынешнем после в Германии Омурбеке Текебаеве, бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве, заместителе главы кабмина Эдиле Байсалове и бывшем главе парламентской фракции СДПК с 2007 по 2009 год Бактыбеке Бешимове.

Речь идет о событиях в 2010-м и 2017-м. К примеру, Омурбек Текебаев упоминается в контексте готовящихся в Бишкеке митингов в феврале-марте 2017 года в его поддержку, когда лидера партии «Ата Мекен» задержали в аэропорту «Манас» по прибытии из Вены. В этом же документе указано, что «продолжающиеся акции протеста повышают риск политической нестабильности в стране, где в 2010-м в результате насильственных событий свергнута предыдущая власть. Президентские выборы, в которых действующий глава государства Алмазбек Атамбаев не имеет права участвовать, запланированы на 19 ноября». Кстати, кампания состоялась 15 октября 2017 года. Почему фигурирует дата 19 ноября, неизвестно.

Что касается Бешимова и Байсалова, то о них говорится одной строкой — «Бактыбек Бешимов назначен руководителем дипмиссии временного правительства в Вашингтоне. Об этих и других кадровых перестановках рассказал журналистам руководитель аппарата ВП КР Эдиль Байсалов».

Далее идет уточнение о конфиденциальной переписке. Кого с кем, непонятно, доступ к ней заблокирован.

Есть еще одно косвенное упоминание в связи с выводом из Кыргызстана центра транзитных перевозок «Манас» в 2014-м.

Риски & последствия. Почему это важно

История Джеффри Эпштейна — это не просто скандал в американских элитах и не экзотическая хроника из жизни миллиардеров. Это наглядная демонстрация того, как власть, деньги и связи десятилетиями обеспечивают неприкосновенность тем, кто формирует мировую политику и экономику. И для КР этот кейс куда актуальнее, чем может показаться на первый взгляд.

В странах с молодой и уязвимой государственностью особенно хорошо понимают, как работает система двойных стандартов. Пока обычные граждане несут ответственность за малейшие нарушения закона, представители элит, будь то национальных или международных, годами избегают реального наказания.

Дело Эпштейна лишь подтверждает: принцип безнаказанности не знает границ и одинаково применим как в Вашингтоне или Лондоне, так и в государствах постсоветского пространства.

Особенно показательно, что многие фигуранты этой истории десятилетиями позиционировали себя как носители «демократических ценностей», борцы за права человека и верховенство закона. Сегодня эти же ценности используются в качестве прикрытия для личных связей, сомнительных контактов и попыток уйти от ответственности. Для кыргызского общества, не раз сталкивавшегося с лицемерием внешних и внутренних элит, эта ситуация выглядит болезненно знакомой.

Важно и другое: дело Джеффри Эпштейна подрывает доверие не только к конкретным политикам, но и к самим институтам власти. Когда расследования тормозятся, обличенные чинами и с карманами, набитыми деньгами, фигуранты избегают суда, а общественности предлагают «забыть прошлое», возникает закономерный вопрос: «Для кого, вообще, существует закон?»

В Кыргызстане, где запрос на справедливость неоднократно становился причиной политических кризисов и смены власти, он звучит особенно остро.

В перспективе скандал вокруг Эпштейна может перерасти в глобальное антиэлитное движение, направленное против закрытых кругов влияния и политической безответственности. Для нашей республики это сигнал не только о проблемах за рубежом, но и о рисках внутри КР: если общество перестает верить в равенство перед законом, протест становится неизбежным, а политическая стабильность — иллюзорной.

Дело Джеффри Эпштейна — это предупреждение. Не о морали, а о власти. И о том, чем заканчивается система, в которой элиты живут по одним правилам, а гражданам предлагают довольствоваться другими.