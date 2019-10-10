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Общество

От чистого сердца. Как Эркин Мамбеталиев вручал милиционерам в подарок джипы

Пользователи социальной сети Facebook распространили видео, доказывающее, что бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев вручает два джипа подразделению МВД в Баткене.

На кадрах видно, что он отдает ключи и документы от внедорожников, отмечая, что это подарок от чистого сердца. В милиции же продолжают утверждать, что два Chevrolet-Suburban остановили за незаконную тонировку.

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На видео Эркин Мамбеталиев говорит: это подарок от меня, моей семьи. Сотрудники милиции в ответ благодарят его.

«Через МВД все оформил как дарственную. Объясните все другим. Удачи вам. Дарю от чистого сердца, так что долго служить будет. От души. Дайте нам благословение, мы должны возвращаться. Я даже не хотел это рекламировать. Там наверху хотели, чтобы хотя бы на фото все запечатлеть. Пусть Аллах будет доволен. Пользуйтесь только по хорошим поводам», — сказал Эркин Мамбеталиев, обращаясь к милиционеру и позируя вместе с руководством для фотокамеры.

Скандал с подаренными МВД джипами не утихает уже третий день, поскольку в милиции не признают факта. УВД Баткенской области до сих пор отрицает факт подарка от Эркина Мамбеталиева, несмотря на то что на снимках видно, как сотрудники в камуфляже и сам он делают бата (дают благословение). В ведомстве заявляют, что владелец двух автомобилей Chevrolet-Suburban был остановлен и оштрафован за тонировку стекол.

К тому же государственные номера, которые указали в МВД, — 09KS822AAI и 09KS820AAI — не существуют.

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.
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