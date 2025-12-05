Коррупционный скандал в ЕС. Могерини ушла в отставку с поста ректора колледжа

Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы из-за обвинений в коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Фото из архива. Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы из-за обвинений в коррупции

Экс-глава евродипломатии ушла после выдвинутых против нее обвинений. Европейская прокуратура ранее инкриминировала Федерике Могерини и двум другим лицам мошенничество при закупках и коррупцию. По словам адвоката, она отрицает какую-либо вину и сотрудничает со следствием.

Ранее стало известно, что из Еврокомиссии уволен по собственному желанию глава генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино, который проходит вторым обвиняемым по коррупционному делу.

Федерику Могерини задержали 2 декабря в связи с расследованием махинаций, связанных с программой подготовки дипломатов в Колледже Европы, который она возглавляет с 2020 года. Позже ее отпустили.