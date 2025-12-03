10:11
Происшествия

Бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве

Бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве. Европейская прокуратура сообщила, что в дипломатической службе Европейского союза в Брюсселе и нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге прошли обыски в рамках расследования возможного мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов.

По данным газеты Le Soir, по делу о коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств арестованы три человека. В их числе бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини, занимающая должность директора Колледжа Европы.

Перед задержанием в ответ на просьбу Европейской прокуратуры с некоторых подозреваемых сняли иммунитет.

Полиция также задержала экс-генсека дипслужбы Евросоюза Стефано Саннино. Третьим фигурантом является заместитель директора Колледжа Европы.

Федерика Могерини возглавляла внешнеполитическую службу ЕС в 2014–2019 годах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353204/
