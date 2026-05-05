Узбекская певица прокомментировала протесты, связанные с ее концертом в США

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова прокомментировала скандал вокруг ее выступления в Нью-Йорке, запланированного на 9 мая в театре «Океан», пишет Podrobno.uz.

Читайте по теме В Нью-Йорке требуют отменить концерт Юлдуз Усмановой на Брайтон-Бич

Напомним, американские политики Майкл Новахов и Брюс Блейкман обвинили певицу в антисемитизме и потребовали от Госдепартамента США аннулировать ее визу, заявляя о ненавистнической риторике.

«Если вы, сионисты, думаете, что я буду извиняться, вы глубоко ошибаетесь», — заявила Усманова.

По мнению певицы, всплеск протестов связан с местными политическими процессами и выборами, а само противостояние лишь «работает на ее популярность».

«Меня даже радует то, что вам делать нечего и все собрались против меня. Значит, я могу хорошо раскачать вас», — добавила она.

В ходе обращения артистка вновь обозначила свои взгляды на палестино-израильский конфликт, подчеркнув, что считает территорию Палестины ее исконной землей. Обращаясь к оппонентам, она отметила: «Может быть, вы древний народ, но вы — новая страна, Израиль. Америка — это не Израиль. Поэтому вы не думайте, что вы хозяева».

Несмотря на требования политиков и планируемые акции протеста у здания театра, Усманова сообщила, что все билеты на шоу уже полностью раскуплены. Она выразила уверенность в том, что встречи со зрителями продолжатся и в будущем.

«Пока мне Аллах дал талант, я буду петь. Петь для человечества. А справедливость восторжествует», — резюмировала исполнительница.