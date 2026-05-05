14:54
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

Узбекская певица прокомментировала протесты, связанные с ее концертом в США

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова прокомментировала скандал вокруг ее выступления в Нью-Йорке, запланированного на 9 мая в театре «Океан», пишет Podrobno.uz.

Читайте по теме
В Нью-Йорке требуют отменить концерт Юлдуз Усмановой на Брайтон-Бич

Напомним, американские политики Майкл Новахов и Брюс Блейкман обвинили певицу в антисемитизме и потребовали от Госдепартамента США аннулировать ее визу, заявляя о ненавистнической риторике.

«Если вы, сионисты, думаете, что я буду извиняться, вы глубоко ошибаетесь», — заявила Усманова.

По мнению певицы, всплеск протестов связан с местными политическими процессами и выборами, а само противостояние лишь «работает на ее популярность».

«Меня даже радует то, что вам делать нечего и все собрались против меня. Значит, я могу хорошо раскачать вас», — добавила она.

В ходе обращения артистка вновь обозначила свои взгляды на палестино-израильский конфликт, подчеркнув, что считает территорию Палестины ее исконной землей. Обращаясь к оппонентам, она отметила: «Может быть, вы древний народ, но вы — новая страна, Израиль. Америка — это не Израиль. Поэтому вы не думайте, что вы хозяева».

Несмотря на требования политиков и планируемые акции протеста у здания театра, Усманова сообщила, что все билеты на шоу уже полностью раскуплены. Она выразила уверенность в том, что встречи со зрителями продолжатся и в будущем.

«Пока мне Аллах дал талант, я буду петь. Петь для человечества. А справедливость восторжествует», — резюмировала исполнительница.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372910/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях
Коррупционный скандал в Украине. Экс-глава Минэнерго пытался покинуть страну
«Файлы Эпштейна»: что этот скандал означает и при чем тут Атамбаев
Коррупционный скандал в Украине. Новым главой офиса президента стал Буданов
Шпионы, банные рейды и пьяный министр: самые громкие скандалы 2025 года
В США опубликовали тысячи страниц и фото дела Эпштейна: много известных персон
Скандал в театре «Манас». Директор временно отстранен от должности
Коррупционный скандал в ЕС. Могерини ушла в отставку с поста ректора колледжа
Бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса
Популярные новости
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по&nbsp;воде После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
Бизнес
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
5 мая, вторник
14:51
Подпольный гей-клуб в Бишкеке. Хозяйку дома задержала милиция Подпольный гей-клуб в Бишкеке. Хозяйку дома задержала м...
14:45
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
14:40
Попытка подкупа милиционера. Задержан подозреваемый в совершении преступления
14:35
В Кара-Балте в кафе обрушилась стена, один человек погиб
14:24
Садыр Жапаров принял главу МИД и диаспоры Сейшельских Островов. О чем говорили