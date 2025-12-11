Скандал в театре «Манас». Директор временно отстранен от должности

Директор кыргызского национального театра «Манас» Нурбек Талантбек уулу временно отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о конфликте между деятелями театра.

«Для проверки ситуации на месте и ее объективной оценки Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики создало специальную комиссию. До завершения полного расследования директор театра Нурбек Талантбек уулу временно отстранен от должности. По итогам расследования министерство предоставит дополнительную информацию», — говорится в сообщении.