20:41
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Происшествия

Скандал в театре «Манас». Директор временно отстранен от должности

Фото Минкультуры. Нурбек Талантбек уулу

Директор кыргызского национального театра «Манас» Нурбек Талантбек уулу временно отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о конфликте между деятелями театра.

«Для проверки ситуации на месте и ее объективной оценки Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики создало специальную комиссию. До завершения полного расследования директор театра Нурбек Талантбек уулу временно отстранен от должности. По итогам расследования министерство предоставит дополнительную информацию», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354285/
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупционный скандал в ЕС. Могерини ушла в отставку с поста ректора колледжа
Бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса
Коррупционный скандал в Украине. Обыски проходят в доме главы офиса президента
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский отказался увольнять своего соратника
«Мисс Вселенная» стала участница, которую ранее оскорбил организатор конкурса
Дональд Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Коррупционный скандал в Украине: глава Минюста отстранен от должности
Глава ВВС покидает пост после скандала с фальсификацией речи Дональда Трампа
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
20:27
США собираются проверять соцсети у туристов из стран-союзниц США собираются проверять соцсети у туристов из стран-со...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:40
Чемпионат мира по боксу. Два кыргызстанца вышли в полуфинал
19:23
Ученые создали 3D-карту всех зданий на планете, а их около 2,8 миллиарда
19:17
Скандал в театре «Манас». Директор временно отстранен от должности