Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова

В соцсети опубликовали протокол очной ставки экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

Документ датирован 21 августа 2019 года. Очную ставку проводил руководитель следственной группы МВД Эркинбек Аширходжаев.

Во время очной ставки Алмазбек Атамбаев отказался отвечать на вопросы, о чем указано в протоколе.

В показаниях экс-вице-премьер сообщает, что он назначен на должность председателя ГКНБ в 2011-м. «Спустя примерно два-три месяца глава государства Атамбаев поставил задачу по экстрадиции Ж.Бакиева. Так как все законные методы экстрадиции были исчерпаны, речь шла о проведении специальной операции. Я сказал, что проработаю данный вопрос с сотрудниками. Спустя некоторое время я доложил, что операцию можем провести своими силами, однако необходимо выделение средств для ее проведения. На этом вопрос остался на рассмотрении президента», — приводятся в протоколе слова Шамиля Атаханова.

Бывший глава ГКНБ рассказывает, что в Кыргызстан на частном самолете прилетал влиятельный сподвижник Рамзана Кадырова (президента Чеченской Республики. — Прим. 24.kg) депутат Госдумы России Адам Делимханов.

Шамиль Атаханов отметил, что Алмазбек Атамбаев дал ему разрешение на встречу с ним.

«На борту самолета мы провели встречу, в ходе которой он сказал, что Азиз Батукаев давно болен, у него неизлечимая болезнь и по законам он может быть выпущен и экстрадирован в Чечню. Я ему сообщил, что это невозможно, надо провести обследование, чтобы доказать у него наличие болезни», — приводятся в протоколе его слова.

В ходе переговоров появился один из вариантов решения данного вопроса: я сказал, что если вы сможете экстрадировать Ж.Бакиева, то можем рассмотреть вопрос освобождения. Шамиль Атаханов, из протокола очной ставки с Алмазбеком Атамбаевым

Он заметил, что Адам Делимханов не сразу дал ответ. Российский политик связался с ним позже и подтвердил, что они могут экстрадировать Жаныша Бакиева в обмен на освобождение Азиза Батукаева.

«Об этом варианте я доложил президенту А.Атамбаеву, представил ему пояснительную записку без подписи, где изложил о состоянии болезни А.Батукаева и какую роль он играет в криминальной обстановке в Кыргызстане», — приводятся в протоколе слова Шамиля Атаханова.

При этом он подтверждает, что диагноз вора в законе не подпадал под перечень заболеваний, при которых осужденный подлежит освобождению из тюрьмы.

Шамиль Атаханов признался, что дал указание сотруднику ГКНБ М.Бекенову найти причины, чтобы освободить его по болезни. Это была специальная операция, заявил экс-глава ГКНБ.

С его слов, между группировками Азиза Батукаева с Камчи Кольбаевым и Алманбетом Анапияевым усиливалось противостояние. В подтверждение авторитета Азиз Батукаев якобы организовал бунты во всех колониях в 2011 году в знак протеста против начавшейся борьбы с ОПГ.

«У главы государства было получено согласие на проведение этой операции, также был задан вопрос: какие гарантии, что чеченская сторона выполнит соглашение? Я передал сомнения насчет гарантии исполнения обязательств нашей стороны А.Делимханову», — приводятся в протоколе слова Шамиля Атаханова.

По его словам, Адам Делимханов сообщил: Рамзан Кадыров готов переговорить с Алмазбеком Атамбаевым и подтвердить свои обязательства. Атаханов позже узнал, что разговор между двумя президентами состоялся, ему об этом сказал Делимханов.

Через некоторое время я получил поручение от главы государства Алмазбека Атамбаева о том, что по согласованию сторон провести операцию по освобождению А.Батукаева и экстрадиции Ж.Бакиева в Кыргызстан. Шамиль Атаханов, из протокола очной ставки с Алмазбеком Атамбаевым

Это указание, как отмечается, Шамиль Атаханов реализовал через сотрудников ГКНБ, в частности М.Бекенова, «который выполнил ряд поручений в этом направлении».

Подозреваемый Шамиль Атаханов подчеркивает, что после освобождения от должности главы ГКНБ он еще продолжал заниматься этим вопросом. Однако из-за сложностей в коммуникации с председателем ГСИН Зарылбеком Рысалиевым к процессу подключили Бусурманкула Табалдиева, он тогда занимал должность завотделом по делам обороны и безопасности аппарата президента.

По словам Шамиля Атаханова, чеченская сторона не выполнила обязательства по экстрадиции Жаныша Бакиева, поскольку произошла утечка информации и тот скрылся, уехав в Объединенные Арабские Эмираты.

Под документом стоят подписи адвокатов Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева и Замира Жоошева, а также Шамиля Атаханова и его защитника Султана Баратова. Бывший президент протокол не подписал.

Представители защиты Алмазбека Атамбаева подтвердили 24.kg, что бывший глава государства участвовал в очной ставке с Шамилем Атахановым. Но комментировать подлинность документа отказались.