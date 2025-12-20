12:09
В США опубликовали тысячи страниц и фото дела Эпштейна: много известных персон

Министерство юстиции США накануне опубликовало тысячи страниц документов из скандального дела бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и умершего в тюрьме.

Распространение материалов последовало после того, как президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон, обязывающий Минюст их опубликовать.

Заместитель генерального прокурора (министра юстиции) Соединенных Штатов Тодд Бланш сказал, что министерство планирует сразу опубликовать несколько сотен тысяч страниц, а затем, в течение пары недель, еще несколько сотен тысяч.

В законе о документах по делу Эпштейна сказано, что Минюст, публикуя материалы, может и должен сделать исключение для той их части, где содержатся личные данные жертв преступлений финансиста-педофила.

Ведомство запустило на своем веб-сайте специальный портал с возможностью поиска (пока он работает с проблемами). При этом многие документы сильно отредактированы, там скрыты большие блоки текста.

Пользователи уже изучают фото американского экс-президента Билла Клинтона, который позирует с девушками, чьи лица скрыты при публикации. Есть снимок и в джакузи. На фото с Клинтоном попали и музыканты Майкл Джексон, Мик Джаггер, актриса Дайана Росс.

На снимках можно увидеть и ряд известных лиц, в их числе — соучредитель Google Сергей Брин и основатель Microsoft Билл Гейтс. Последний запечатлен в окружении девушек, чьи лица скрыты, а Брин — позирующим и беседующим с другим мужчиной. Также на фотографиях присутствует философ Ноам Хомски. 
