Происшествия

Коррупционный скандал в Украине. Экс-глава Минэнерго пытался покинуть страну

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке уехать из страны. По данным СМИ, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-чиновника в ночь на 15 февраля при попытке покинуть государство.

СМИ
Фото СМИ. Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке уехать из страны

Герман Галущенко был снят с поезда, а пограничники имели по нему запрос от НАБУ и САП — для получения информации в случае попытки пересечь границу.

Герман Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 года по июль 2025-го. После этого назначен министром юстиции. В ноябре прошлого года на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича Верховная рада отправила Галущенко и тогда министра энергетики Светлану Гринчук в отставку. Их подозревали в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме».

Германа Галущенко задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу, сообщают украинские издания со ссылкой на источники.

В документах по делу говорилось, что он получал выгоду «путем покровительства Миндича перед президентом Зеленским». При этом антикоррупционные органы подтвердили, что задержание экс-министра энергетики Германа Галущенко связано с делом Тимура Миндича.

Галущенко, фигурирующему в деле Миндича, уже предъявили обвинения, сообщили депутаты Рады.

НАБУ расследует коррупционные схемы, созданные высокопоставленными чиновниками. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября 2025 года Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака.
