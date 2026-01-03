08:58
Ситуация вокруг Украины

Коррупционный скандал в Украине. Новым главой офиса президента стал Буданов

Новым главой офиса президента Украины стал начальник ГУР Кирилл Буданов. Владимир Зеленский заявил, что сейчас стране предстоит сосредоточиться на вопросах безопасности, переговоров и развития армии.

«Кирилл имеет особый опыт в этих направлениях и достаточно сил для достижения результатов. Я также поручил новому руководителю офиса президента в сотрудничестве с секретарем Совета национальной безопасности Украины и другими необходимыми руководителями и учреждениями обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», — сказал он.

Предыдущий глава офиса украинского президента Андрей Ермак лишился своего поста в связи с коррупционным скандалом.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование коррупционных схем, созданных высокопоставленными чиновниками страны. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы бизнесменом Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака.

Кирилла Буданова на посту главы ГУР Украины сменил руководитель службы внешней разведки Олег Иващенко.
