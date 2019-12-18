Конфликт на границе. Стороны разошлись, установленные заборы демонтируют

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

Уточнятся, что местные жители уже разошлись.

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«По итогам переговоров принято решение демонтировать заборы, установленные со стороны обеих стран, поскольку они расположены на неописанном участке. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, которые патрулируют приграничную территорию. Пограничники несут усиленный вариант службы», — сообщили в ГПС.

Сегодня в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. Примерно в 9.30 местные жители начали друг друга забрасывать камнями. После небольшого перерыва конфликт разросся вновь.