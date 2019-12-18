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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Жертв и пострадавших нет

Конфликт на кыргызско-таджикском участке границы произошел на фоне избиения кыргызстанца вблизи условной линии границы, проходящей через село Кок-Таш. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

Уточняется, что мужчину избили накануне, 17 декабря. Пострадавший госпитализирован в областную больницу.

«Сегодня утром в селе Кок-Таш произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, переросшая в конфликт. Около 80 кыргызстанцев и сотни граждан РТ начали закидывать друг друга камнями. Для предотвращения конфликта на место прибыли пограничные представители, руководители органов областных администраций и сотрудники правоохранительных органов обеих стран. Граждане прекратили закидывать камнями друг друга. Пострадавших в данном конфликте нет», — сообщили в ГПС КР.

Первый заместитель председателя ГПС КР Абдикарим Алимбаев и первый заместитель командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майор Хикматулло Пираков обсудили инцидент по телефону. Они отметили, что необходимо провести совместные мероприятия по недопущению эскалации инцидента.

Для стабилизации обстановки на границе в Баткенскую область вылетел Абдикарим Алимбаев.
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