Конфликт на границе. Решено прекратить строительство забора на спорном участке

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы, где произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе КР.

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Уточняется, что по итогам встречи представителей обеих стран принято решение о прекращении работ на неописанных участках границы до определения ее линии межправительственной комиссией по делимитации и демаркации.

«После разъяснительных работ люди разошлись. В настоящее время скопления людей с той и другой стороны нет. Обстановка на данном участке кыргызско-таджикской государственной границы стабильная», — сообщили в ГПС.