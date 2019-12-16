В Погранслужбе Кыргызстана сообщили подробности конфликта на границе

На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

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Уточняется, что сегодня в районе села Кок-Таш Баткенского района на неописанном участке государственной границы граждане Таджикистана стали устанавливать забор вдоль магазина вблизи условной линии границы.

«Около 30-40 граждан Кыргызстана собрались возле магазина и выразили недовольство проведением работ. Завязалась словесная перепалка. На место конфликта прибыл пограничный наряд КР, потребовавший от граждан РТ прекратить работы, но те отказались. Сейчас проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием полномочного представителя правительства КР в Баткенской области и заместителя губернатора Согдийской области РТ», — сообщили в ГПС.

В ведомстве отметили, что кыргызская сторона требует прекратить любые работы на неописанных участках государственной границы до определения ее линии межправительственной комиссией по делимитации и демаркации.