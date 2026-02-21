Кыргызстан: кадровые перестановки за 16–20 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые изменения в Жогорку Кенеше.

Депутат Болот Ибрагимов избран вице-спикером Жогорку Кенеша.

Его кандидатуру предложила депутатская группа «Мекенчил».

За назначение Болота Ибрагимова вице-спикером проголосовали 53 депутата, против — 16.

Болот Ибрагимов назначен вице-спикером вместо Карима Ханджезы, который ранее сложил с себя полномочия. Он отметил, что это решение связано с личными обстоятельствами.

Читайте по теме В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен

Ранее депутат Эрулан Кокулов заявил, что некоторые его коллеги незаслуженно занимают свои должности председателей комитетов и вице-спикеров. Конкретные имена он не называл, но призвал депутатов пересмотреть свои решения.

Отметим, бывший торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на этой неделе заявил о досрочном сложении депутатских полномочий.

Депутатом ЖК вместо Эльдара Сулайманова стал Азизбек Абдуллаев. Нардеп подал добровольное заявление о сложении полномочий.

После лишения Эльдара Сулайманова мандата следующим депутатом Жогорку Кенеша по Араванскому многомандатному избирательному округу № 5 стал Азизбек Абдуллаев.

Согласно поданной биографии в ЦИК, ему 37 лет, окончил юридический факультет Ошского государственного университета в 2011 году.

Трудовую деятельность начал в 2010-м в патрульной службе Ошской области. В 2015-2016 годах работал в Араванском РОВД в должности инспектора, в последующем занимал должность начальника отдела по делам несовершеннолетних.

По итогам парламентских выборов 30 ноября 2025-го Азизбек Абдуллаев набрал 7,35 процента голосов избирателей в округе № 5.

Жайнак Усен уулу назначен руководителем пресс-службы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Решение принято руководством парламента.

Жайнак Усен уулу — известный медиаменеджер. Ранее занимал должность генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации, где курировал информационную политику и развитие вещания.

До этого он возглавлял телеканал НТС, занимая пост генерального директора. В разные годы работал в сфере журналистики, телевизионного производства и стратегических коммуникаций, участвовал в общественно-политических проектах.

Имеет опыт управления как государственным, так и частным медиахолдингом. Жайнак Усен уулу будет отвечать за информационное сопровождение деятельности парламента, взаимодействие со средствами массовой информации и формирование публичной повестки Жогорку Кенеша.

Одновременно с этим Минура Абдыкалыкова назначена пресс-секретарем спикера парламента.

Сменились три министра.

От занимаемой должности освобожден министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев. Также отправлен в отставку министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев. Свой пост также покинул министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

Исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций стал Урматбек Шамырканов, исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Акыл Токтобаев. Талантбека Солтобаева назначен и. о. министра транспорта и коммуникаций.

Болот Джусупбеков освобожден от должности первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора

Кадровые изменения в МВД КР.

Полковник милиции Руфат Абдуразаков освобожден от должности заместителя главы ГУВД Чуйской области. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, Абдуразаков курировал кадровые вопросы.

Руфат Абдуразаков родился 11 сентября 1979 года в селе Ырдык Иссык-Кульской области. Долгое время работал в структурах МВД, в том числе занимал руководящие посты в Чуйской области.

Мирлан Рыскелдиев назначен начальником службы внутренних расследований МВД КР.

В Министерстве науки представлены новые заместители главы.

Гульнура Мамырова назначена первым заместителем министра; Дурус Козуев — заместителем министра.

Ранее освободили от этих должностей Айбека Чотонова и Нурлана Омурова.

Первый заместитель главы Минздрава Айбек Маткеримов покинул свой пост.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Айбек Маткеримов назначен на должность в декабре 2025 года вместе с замминистра Рыспеком Сыдыгалиевым, которого накануне задержал ГКНБ.

Кадровые изменения в ГКНБ.

Тимур Шабданбеков освобожден от должности заместителя председателя.

Его место занял Акылбек Намазов. С 12 марта 2025 года занимал должность заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Читайте по теме Новый глава ГКНБ — Жумгалбек Шабданбеков. Что о нем известно

Акылбек Намазов родился 3 апреля 1971 года. Окончил Кыргызский государственный институт физического воспитания по специальности «Призыв и физическое воспитание», Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «Оперативная деятельность органов безопасности», Кыргызский национальный университет по специальности «юриспруденция».

Занимал должности заместителя начальника и начальника таможенных управлений «Оперативный», «Юго-Западный», «Северо-Восточный». Возглавлял главное управление по борьбе с контрабандой ГТС.

Ранее от должностей уже освободили несколько заместителей главы ГКНБ.

Начальником управления Государственного комитета национальной безопасности по Ошу и одноименной области назначен Жоомарт Токтогулов.

Сюжет по теме Отставка Камчыбека Ташиева

Президент Кыргызской Республики подписал указ о назначении Жумгалбека Шабданбекова председателем Государственного комитета национальной безопасности. Новому главе спецслужбы предстоит курировать вопросы национальной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с коррупцией, обеспечения стабильности в стране.

Другие кадровые перестановки:

начальник главного управления ГКНБ по Джалал-Абадской области Тынчтык Субанкулов освобожден от должности;

управление ГКНБ по городу Ошу и Ошской области вместо Салмоорбека Джумабекова возглавил Азамат Юсупов. Ранее он руководил Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений;

начальником управления по Джалал-Абадской области назначен Саламат Сартов, он длительное время служит в органах национальной безопасности;

управление по Чуйской области возглавил Адиль Керимов, ранее занимавший должность заместителя начальника главного управления ГКНБ по Бишкеку;

Бахтияр Акимбаев назначен руководителем управления по Баткенской области. Из открытых источников известно, что ранее он был акимом Тюпского района.

начальником управления по Иссык-Кульской области стал Кубанычбек Колбаев, до этого он руководил управлением ГКНБ по Чуйской области, а также входил в совет директоров ОАО «Элдик Банк»;

управление ГКНБ по Нарынской области возглавил Алмаз Темирбаев. Информация о его предыдущей деятельности в открытых источниках отсутствует.

Напомним, 10 февраля Садыр Жапаров отправил Камчыбека Ташиева в отставку и заявил о реформе ГКНБ.

Кадровые перестановки в мэрии города Оша.

Мэром Оша стал экс-депутат Жогорку Кенеша Жанарбек Акаев.

Ранее стало известно об отставке Женишбека Токторбаева. Он занимал пост с 23 января 2025 года.

Жанар Акаев родился 13 декабря 1986-го. Окончил факультет журналистики Ошского госуниверситета.

С 2008 года работал в кыргызской службе радио «Азаттык».

В 2015-м занимал должность пресс-секретаря президента КР. С октября 2015 года — депутат Жогорку Кенеш VI созыва по списку СДПК.

В 2015-2017 годах — заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Лауреат премий «Золотое перо Евразии» (2011) и «Курч калем» (2014). Женат, воспитывает троих детей.

Шумкарбек Пайзиев назначен на должность первого заместителя мэра.

Ранее Шумкарбек Пайзиев возглавлял управление капитального строительства города Оша, куда был назначен в конце 2022 года и курировал крупные инфраструктурные проекты.

Руководитель аппарата мэрии города Оша Масуда Айдарбекова освобождена от занимаемой должности и назначена заместителем мэра Оша.

Отметим, после смены градоначальника свои должности покинули три вице-мэра — Мирлан Казыбай уулу, который назначен на этот пост 2 декабря 2025 года, Сонунбек Жунусбаев, который занимал этот пост с 6 сентября 2021-го, и первый заместитель мэра Адилет Шаршеналы уулу.

Кадровые перестановки в МИД КР.

Чынгыз Эшимбеков назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Чикаго (США).

Ранее эту должность занимал Болотбек Борбиев — брат известного певца Бека Борбиева. Он был освобожден в октябре 2025 года. Бывший генконсул участвовал в парламентских выборах — 2025 и избран депутатом Жогорку Кенеша VIII созыва.

Чынгызу Эшимбекову 55 лет. Работает в системе МИД с 1994 года, был послом КР в ОАЭ и Катаре. С 2023-го занимал должность директора департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел.

Эрмека Омуралиева назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Италии.

Кроме того, он будет совмещать должности постоянного представителя Кыргызстана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) и Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР).

Эрмек Омуралиев работает в системе Министерства иностранных дел с середины 1990-х годов. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и зарубежных диппредставительствах. Возглавлял департамент экономической дипломатии МИД, курировал вопросы привлечения инвестиций, продвижения экспорта и туризма. Имеет опыт работы в сфере гражданской авиации.

Службу антимонопольного регулирования возглавил Айбек Мамыралиев.

Ранее он занимал должность заместителя.

Айбек Мамыралиев сменил Женалы Орозбаева, проработавшего с сентября 2024-го.

Нурбек Таалай уулу назначен начальником Джалал-Абадского областного управления капитального строительства.

Соответствующий приказ подписал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

До назначения Нурбек Таалай уулу занимал должность заместителя начальника Джалал-Абадского областного управления капитального строительства.

Отметим, ранее эту должность занимал Таалайбек Узенбаев.

В Джалал-Абадской области сменился начальник регионального управления градостроительства и архитектуры. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается, приказом главы ведомства Нурдана Орунтаева на должность назначен Дастан Кадыров.

17 февраля первый заместитель министра Самат Джантелиев представил нового руководителя коллективу управления и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Дастан Кадыров ранее занимал должность главного архитектора отдела районных архитекторов Государственного учреждения «Бишкекглавархитектура».

Предыдущий начальник Джалал-Абадского регионального управления градостроительства и архитектуры Бакытбек Байжигитов освобожден от должности на основании собственного заявления.

Тимур Малбашев стал директором ГП «Кыргызская нефтяная компания».

Айвар Монолдоров освобожден от занимаемой должности директора государственного предприятия «Кыргызская нефтяная компания» при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при кабинете министров КР.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Вместо него назначен Тимур Малбашев. Ранее он работал директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров.

Галина Байтерек возглавила издательский дом «Кыргыз Туусу».

Ранее она занимала должность завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента КР.

Кабмин создал государственное учреждение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»». Решение подписал Адылбек Касымалиев.

Новое объединение сформировано путем слияния издательских домов «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана», а также редакций журналов «Байчечекей» и «Ала-Тоо».

Самат Эркинбеков возглавил дирекцию по неолимпийским видам спорта.

Самат Эркинбеков назначен на должность с 3-месячным испытательным сроком.

Дирекция по неолимпийским видам спорта — учреждение при Государственном агентстве физической культуры и спорта.

Читайте по теме Президент усилил гендерный баланс: руководящие резервы ограничат по полу

Она осуществляет отбор, формирование, подготовку и обеспечение сборных команд по неолимпийским видам спорта, а также подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва в основной состав национальных сборных команд.

Развитие неолимпийских, национальных, технических и игровых видов спорта тоже входит в сферу полномочий дирекции.

Абдупата Маткаликов стал мэром города Манаса.

Ранее эту должность занимал Эрнисбек Ормоков.

Абдупата Маткаликов родился 1 января 1964 года в Джалал-Абаде. В 1985-м окончил Фрунзенский политехнический университет в Майлуу-Суу по специальности «инженер-механик».

О кадровых перестановках со 9 по 13 февраля читайте здесь.