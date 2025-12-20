Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Депутаты Жогорку Кенеша VIII созыва начали работу.
Они принесли присягу. Всего пока избрано 87 нардепов.
Парламентарии утвердили структуру ЖК, назначили спикера, вице-спикеров и председателей комитетов.
Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал торага Жогорку Кенеша. Он уже был спикером в прошлом созыве.
Депутат Чынгыз Ажибаев стал первым заместителем торага. Также вице-спикерами избраны Жылдыз Таалайбек кызы и Карим Ханджеза.
Нардепы также сформировали пять депутатских групп: «Ата-Журт», «Ала-Тоо», «Мекенчил», «Элдик», «Адилет Кыргызстан».
Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки.
Он уволен из-за нарушения этики.
Напомним, нетрезвого Бактияра Орозова остановили инспекторы УОБДД в селе Кой-Таш.
Министром науки, высшего образования и инноваций он назначен в мае 2025 года. До этого занимал должности первого заместителя министра образования и науки и замминистра юстиции.
У министра здравоохранения новые заместители.
В конце ноября двух замминистра здравоохранения — Каарманбека Байдавлетова и Бубужан Арыкбаеву — освободили от должностей. Позже также освобожден первый зам Манас Токтомуратов.
Айбек Маткеримов назначен первым заместителем министра здравоохранения.
Родился 8 ноября 1980 года. Окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Исы Ахунбаева, Международный университет имени Канторо Токтомаматова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по программе «Магистр государственного управления для руководителей». Был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва. Заслуженный врач Кыргызской Республики.
Заместителями министра также стали Бакытбек Кадыралиев и Рыспек Сыдыгалиев.
В аппарате Жогорку Кенеша кадровые перестановки.
Руководителем аппарата Жогорку Кенеша назначен Кутман Турсункулов.
Его заместителями стали Мария Исанова и Нарынбек Кубатбек уулу.
Предыдущий руководитель аппарата Алайбек Алымбаев назначен советником спикера, а его заместители Эльмира Эшенкулова и Искендер Сулайманов возглавили отделы двух парламентских комитетов.
Акматбек Кожомкулов назначен заместителем мэра Кара-Балты.
Он ранее занимал руководящие должности в структурах Министерства финансов, мэрии Бишкека, муниципальных предприятиях и органах местного самоуправления.
О кадровых перестановках с 8 по 12 декабря читайте здесь.