Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Депутаты Жогорку Кенеша VIII созыва начали работу.

Они принесли присягу. Всего пока избрано 87 нардепов.

Парламентарии утвердили структуру ЖК, назначили спикера, вице-спикеров и председателей комитетов.

Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал торага Жогорку Кенеша. Он уже был спикером в прошлом созыве.

Депутат Чынгыз Ажибаев стал первым заместителем торага. Также вице-спикерами избраны Жылдыз Таалайбек кызы и Карим Ханджеза.

Нардепы также сформировали пять депутатских групп: «Ата-Журт», «Ала-Тоо», «Мекенчил», «Элдик», «Адилет Кыргызстан».

Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки.

Он уволен из-за нарушения этики.

Напомним, нетрезвого Бактияра Орозова остановили инспекторы УОБДД в селе Кой-Таш.

Министром науки, высшего образования и инноваций он назначен в мае 2025 года. До этого занимал должности первого заместителя министра образования и науки и замминистра юстиции.

У министра здравоохранения новые заместители.

В конце ноября двух замминистра здравоохранения — Каарманбека Байдавлетова и Бубужан Арыкбаеву — освободили от должностей. Позже также освобожден первый зам Манас Токтомуратов.

Айбек Маткеримов назначен первым заместителем министра здравоохранения.

Родился 8 ноября 1980 года. Окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Исы Ахунбаева, Международный университет имени Канторо Токтомаматова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по программе «Магистр государственного управления для руководителей». Был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва. Заслуженный врач Кыргызской Республики.

Заместителями министра также стали Бакытбек Кадыралиев и Рыспек Сыдыгалиев.

В аппарате Жогорку Кенеша кадровые перестановки.

Руководителем аппарата Жогорку Кенеша назначен Кутман Турсункулов.

Его заместителями стали Мария Исанова и Нарынбек Кубатбек уулу.

Предыдущий руководитель аппарата Алайбек Алымбаев назначен советником спикера, а его заместители Эльмира Эшенкулова и Искендер Сулайманов возглавили отделы двух парламентских комитетов.

Акматбек Кожомкулов назначен заместителем мэра Кара-Балты.

Он ранее занимал руководящие должности в структурах Министерства финансов, мэрии Бишкека, муниципальных предприятиях и органах местного самоуправления.

