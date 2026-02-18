11:15
Власть

Депутатом ЖК вместо Эльдара Сулайманова стал Азизбек Абдуллаев

ЦИК вручил мандат новому депутату парламента. Решение принято сегодня на заседании.

После лишения Эльдара Сулайманова мандата следующим депутатом Жогорку Кенеша по Араванскому многомандатному избирательному округу № 5 стал Азизбек Абдуллаев.

Согласно поданной биографии в ЦИК, ему 37 лет, окончил юридический факультет Ошского государственного университета в 2011 году.

Трудовую деятельность начал в 2010-м в патрульной службе Ошской области. В 2015-2016 годах работал в Араванском РОВД в должности инспектора, в последующем занимал должность начальника отдела по делам несовершеннолетних.

По итогам парламентских выборов 30 ноября 2025-го Азизбек Абдуллаев набрал 7,35 процента голосов избирателей в округе № 5. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/362475/
просмотров: 798
