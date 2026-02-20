Эрнисбек Ормоков освобожден от должности мэра города Манаса

Эрнисбек Ормоков освобожден от занимаемой должности мэра города Манаса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, на эту должность Эрнисбек Ормоков назначен летом 2021-го. Тогда 29 депутатов Джалал-Абадского горкенеша проголосовали за безальтернативного кандидата Эрнисбека Ормокова.

В октябре 2020 года на выборах в парламент шел по списку партии президента Садыра Жапарова «Мекенчил».

Осенью 2025-го Эрнисбек Ормоков намеревался подать в отставку или перейти на другую работу, однако тогда еще председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что он должен сохранить свой пост как минимум еще на два года.