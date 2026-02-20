22:33
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Эрнисбек Ормоков освобожден от должности мэра города Манаса

Фото из интернета. Эрнисбек Ормоков

Эрнисбек Ормоков освобожден от занимаемой должности мэра города Манаса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, на эту должность Эрнисбек Ормоков назначен летом 2021-го. Тогда 29 депутатов Джалал-Абадского горкенеша проголосовали за безальтернативного кандидата Эрнисбека Ормокова.

В октябре 2020 года на выборах в парламент шел по списку партии президента Садыра Жапарова «Мекенчил».

Осенью 2025-го Эрнисбек Ормоков намеревался подать в отставку или перейти на другую работу, однако тогда еще председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что он должен сохранить свой пост как минимум еще на два года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362966/
просмотров: 603
Версия для печати
Материалы по теме
Первый заместитель главы Минздрава Кыргызстана подал в отставку
Еще один вице-мэр города Ош ушел в отставку
В мэрии города Ош кадровые изменения: первый заместитель ушел в отставку
«Город остается вам»: Токторбаев попрощался с Ошом после отставки
Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?
Сменился начальник Джалал-Абадского областного управления архитектуры
Женишбек Токторбаев пока на месте: слухи об отставке мэра Оша опровергают
В Джалал-Абаде снят начальник УГКНБ Тынчтык Субанкулов. Кто еще лишился постов?
Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны
Тандем рухнул. Зарубежные эксперты об отставке Камчыбека Ташиева
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
20 февраля, пятница
22:27
Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа
22:08
Абдупата Маткаликов стал мэром города Манаса
22:06
Кыргызстанцы выступят на чемпионате Азии по кроссу в Японии
21:51
Первый заместитель главы Минздрава Кыргызстана подал в отставку
21:46
Медербек Сатыев: Быть ближе к людям — главный принцип работы суда