Кадровые перестановки в Джалал-Абадской области: серия назначений и отставок

В Джалал-Абадской области проведены кадровые изменения в районных госадминистрациях. Соответствующие распоряжения подписал председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

В Сузакском районе Азамат Маматжанов освобожден от должности заместителя акима по собственному желанию. На его место назначена Асел Сансызбаева, ранее занимавшая другую должность.

В Чаткальском районе также произошла смена: Топчубек Эшбаев покинул пост заместителя акима по собственному желанию. Новым заместителем назначена Махабат Токуева.

В Базар-Коргонском районе Данияр Малабеков освобожден от должности первого заместителя акима. Его место занял Ниязбек Козуев, ранее занимавший пост акима Московского района Чуйской области. Кроме того, заместителем акима назначена Канышай Кадырова.

Кадровые решения приняты в рамках ротации и обновления управленческого состава на местах.