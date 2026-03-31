Власть

Кадровые перестановки в Джалал-Абадской области: серия назначений и отставок

В Джалал-Абадской области проведены кадровые изменения в районных госадминистрациях. Соответствующие распоряжения подписал председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

В Сузакском районе Азамат Маматжанов освобожден от должности заместителя акима по собственному желанию. На его место назначена Асел Сансызбаева, ранее занимавшая другую должность.

В Чаткальском районе также произошла смена: Топчубек Эшбаев покинул пост заместителя акима по собственному желанию. Новым заместителем назначена Махабат Токуева.

В Базар-Коргонском районе Данияр Малабеков освобожден от должности первого заместителя акима. Его место занял Ниязбек Козуев, ранее занимавший пост акима Московского района Чуйской области. Кроме того, заместителем акима назначена Канышай Кадырова.

Кадровые решения приняты в рамках ротации и обновления управленческого состава на местах.
Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Бывший глава ГКНБ заявил о «победе над паспортной мафией»
Жизнь после отставки. Экс-глава Минздрава Эркин Чечейбаев сменил имидж
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
Городской кенеш утвердил бюджет Бишкека на 2026 год
ЦИК прекратил полномочия депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова
Снесли заборы и салоны: вдоль реки Ала-Арчи в Бишкеке освободили землю
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Кадровые перестановки в Джалал-Абадской области: серия назначений и отставок