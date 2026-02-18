11:14
В Службе антимонопольного регулирования назначен новый председатель

Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Беназир Нурланова представила коллективу Службы антимонопольного регулирования нового председателя — Айбека Мамыралиева. Ранее он занимал должность заместителя. 

Фото из интернета. Айбек Мамыралиев

В ходе встречи были обозначены приоритетные направления деятельности ведомства. Среди них — развитие здоровой конкурентной среды, защита прав потребителей и усиление надзора за соблюдением антимонопольного законодательства.

Особое внимание уделено контролю за ценами на социально значимые товары. Руководству службы поручено активизировать мониторинг товарных рынков для предотвращения необоснованного роста цен и пресечения возможных ценовых сговоров.

В Министерстве экономики подчеркнули, что данные меры направлены на обеспечение социально-экономической стабильности и защиту интересов граждан.
