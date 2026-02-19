17:28
Власть

Болот Ибрагимов стал вице-спикером Жогорку Кенеша

Депутат Болот Ибрагимов избран вице-спикером Жогорку Кенеша. Такое решение парламентарии приняли на заседании 19 февраля.

Его кандидатуру предложила депутатская группа «Мекенчил». До этого было сообщено, что Болот Ибрагимов, который ранее не входил ни в одну депутатскую группу, теперь является членом «Мекенчил».

За назначение Болота Ибрагимова вице-спикером проголосовали 53 депутата, против — 16.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Болот Ибрагимов

Болот Ибрагимов назначен вице-спикером вместо Карима Ханджезы, который ранее сложил с себя полномочия. Он отметил, что это решение связано с личными обстоятельствами.

Болоту Ибрагимову 36 лет. В 2024 году он был избран депутатом Бишкекского городского кенеша, где впоследствии занимал должность вице-спикера. На парламентских выборах 2025 года был избран депутатом ЖК по многомандатному избирательному округу № 22 (Октябрьский район).
