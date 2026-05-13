Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США

Президент США разместил на своей платформе Truth Social рисунок, на котором Венесуэла изображена в цветах американского флага. Над изображением — короткая надпись «51-й штат». Публикация также распространена Белым домом, пишет DW.

Накануне американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Он мотивировал свое решение «нефтяными запасами Венесуэлы на $40 триллионов», добавив, что венесуэльцы «любят его». Ранее Дональд Трамп не раз предлагал стать 51-м американским штатом Канаде, а также заявлял о планах взять под контроль Гренландию.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес уже категорически отвергла возможность присоединения южноамериканского государства к США. По ее словам, «это никогда бы не рассматривалось». «Мы будем и дальше защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость, нашу историю», — заявила Родригес. Венесуэла — «не колония, а свободная страна», подчеркнула она. В то же время политик отметила, что Каракас сохраняет программу сотрудничества с Вашингтоном.