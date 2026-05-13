13:25
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Бизнес

Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку

Цифровой гигант и настоящий драйвер ИТ-отрасли Кыргызстана — О! — объявляет запуск DataCamp. Это оплачиваемая программа для тех, кто готов выйти за рамки теории и начать работу с реальными Big Data- проектами внутри технологического ядра страны. Стажировка проходит на базе крупнейшей экосистемы, объединяющей телеком-инфраструктуру, финтехсервисы и масштабный ретейл.

Компания инвестирует в новое поколение профи, предлагая студентам и выпускникам не просто практику, а полноценный карьерный буст и доступ к технологиям будущего. Программа DataCamp открыта по двум топовым направлениям: Data Engineering и Data Science (AI и ML).

Работать в О! — значит быть в центре цифровых изменений. Тут предлагают стажировку, которую легко вписать в привычный ритм жизни:

  • Оплата — 15 тысяч сомов в месяц.
  • Длительность — два месяца (начало 1 июня 2026 года).
  • Гибкость — занятость 30 часов в неделю, чтобы оставалось время на учебу и личные дела.
  • Профит — лучшие стажеры получат оффер и станут частью команды О!.

Кого ждут в DataCamp

Если ты учишься на последних курсах или недавно окончил вуз (STEM-направления), владеешь любым языком программирования и понимаешь английский на уровне B2, это твой шанс.

Как попасть в проект

DataCamp — это тот самый случай, когда теорию можно быстро превратить в крутой кейс в резюме. Чтобы не упустить возможность:

  1. Заходи в Telegram-канал и заполни анкету: t.me/nurtelecom_data.
  2. Отправь ее на почту: tech_team@nurtelecom.kg.

Дедлайн — 20 мая 2026 года. После проверки заявок самых заряженных кандидатов пригласят на созвон или встречу.

Цифровой гигант О! создает среду, где молодым талантам не нужно выбирать между учебой и работой — здесь можно строить цифровое будущее Кыргызстана уже сейчас.

ООО «НУР Телеком», лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/373658/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
Популярные новости
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
Бизнес
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
13 мая, среда
13:15
Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp ...
13:11
Депутат призвал увеличить количество рейсов по маршруту Бишкек — Токмок
12:55
Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на границе с Узбекистаном
12:51
Депутат настаивает на необходимости повышения оклада педагогов вузов
12:50
Историк ОшГУ рассказал о жизни этнических кыргызов в Каракалпакстане