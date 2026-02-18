Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош

Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра Оша. Информацию 24.kg подтвердили в муниципалитете южной столицы.
Женишбека Токторбаева назначили мэром Оша 23 января прошлого года. 14 февраля ему исполнилось 58 лет. До назначения являлся депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан».
В начале работы на посту мэра на фоне масштабного демонтажа незаконных объектов и освобождения муниципальных территорий в общественном пространстве за ним закрепился неофициальный ярлык «Снос-аке».
В сентябре 2025-го глава государства объявил Женишбеку Токторбаеву строгий выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
В декабре прошлого года его наградили орденом «Достык» Республики Узбекистан за вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.
Женишбек Токторбаев — одноклассник бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Официально кадровые решения не связывают, однако в политических кругах не исключают, что совпадение может быть не случайным.
Информация о новом назначении главы мэрии Оша ожидается.