Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош

Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра Оша. Информацию 24.kg подтвердили в муниципалитете южной столицы.

Фото из интернета. Женишбек Токторбаев

Женишбека Токторбаева назначили мэром Оша 23 января прошлого года. 14 февраля ему исполнилось 58 лет. До назначения являлся депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

В начале работы на посту мэра на фоне масштабного демонтажа незаконных объектов и освобождения муниципальных территорий в общественном пространстве за ним закрепился неофициальный ярлык «Снос-аке».

В сентябре 2025-го глава государства объявил Женишбеку Токторбаеву строгий выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

В декабре прошлого года его наградили орденом «Достык» Республики Узбекистан за вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.

Женишбек Токторбаев — одноклассник бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Официально кадровые решения не связывают, однако в политических кругах не исключают, что совпадение может быть не случайным.

Информация о новом назначении главы мэрии Оша ожидается.