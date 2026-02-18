21:10
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош

Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра Оша. Информацию 24.kg подтвердили в муниципалитете южной столицы.

из интернета
Фото из интернета. Женишбек Токторбаев

Женишбека Токторбаева назначили мэром Оша 23 января прошлого года. 14 февраля ему исполнилось 58 лет. До назначения являлся депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

В начале работы на посту мэра на фоне масштабного демонтажа незаконных объектов и освобождения муниципальных территорий в общественном пространстве за ним закрепился неофициальный ярлык «Снос-аке».

В сентябре 2025-го глава государства объявил Женишбеку Токторбаеву строгий выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

В декабре прошлого года его наградили орденом «Достык» Республики Узбекистан за вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.

Женишбек Токторбаев — одноклассник бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Официально кадровые решения не связывают, однако в политических кругах не исключают, что совпадение может быть не случайным.

Информация о новом назначении главы мэрии Оша ожидается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362319/
просмотров: 1657
Версия для печати
Материалы по теме
В соцсетях обсуждают фото с Ташиевым, Токторбаевым и аксакалами
Бывший сотрудник ГКНБ Сыдык Дуйшенбиев (Пито) водворен в СИЗО-1 до 15 апреля
В медресе прочитали молитву за здоровье Камчыбека Ташиева
Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадровых решений президента
Шаирбек Ташиев: Вокруг имени Тай-Мураса создают искусственный ажиотаж
Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны
Шаирбек Ташиев отверг заявления о «влиянии семьи» и готов к допросу
Мэр города Ош об отставке Камчыбека Ташиева и его отношениях с президентом
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 февраля: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 февраля: будет солне...
20:42
Бишкекчане жалуются на стихийную парковку возле ЦОН на проспекте Жибек Жолу
20:42
Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош
20:20
Брошенный автомобиль более трех месяцев стоит у дома на Джунусалиева, 84
20:01
Доконтактная профилактика ВИЧ. Что это такое и кому рекомендовано