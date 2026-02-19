16:54
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть

Вице-спикер ЖК Карим Ханджеза покинул пост

Вице-спикер Жогорку Кенеша Карим Ханджеза сложил с себя полномочия. Об этом он заявил на заседании парламента 19 февраля.

Он отметил, что это решение связано с личными обстоятельствами.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Карим Ханджеза

На его место депутатская группа «Мекенчил» предложила назначить депутата Болота Ибрагимова. Спикер попросил профильный комитет предоставить решение по данному вопросу, чтобы депутаты могли проголосовать. 

Напомним, накануне депутат Эрулан Кокулов заявил, что некоторые его коллеги незаслуженно занимают свои должности председателей комитетов и вице-спикеров. Конкретные имена он не называл, но призвал депутатов пересмотреть свои решения. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/362763/
просмотров: 1127
Версия для печати
Материалы по теме
Эльвира Сурабалдиева стала председателем комитета ЖК
В ЖК руководителем депутатской группы «Ала-Тоо» стал Таалайбек Масабиров
Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева может стать Таалайбек Сарыбашов
Депутат предлагает присвоить Чолпон-Ате статус туристического города
Жайнак Усен уулу возглавил пресс-службу Жогорку Кенеша
Парламент одобрил кандидатуры трех новых министров без обсуждения
В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен
Новые депутаты ЖК принесли присягу. Теперь парламентариев ровно 90
Эрулан Кокулов заявил о несправедливом распределении должностей среди депутатов
В ЖК планируют провести реформы. Депутатам купят планшеты
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Бизнес
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
19 февраля, четверг
16:49
Обмен загранпаспорта через смартфон: ГУ «Кызмат» запустило новый сервис Обмен загранпаспорта через смартфон: ГУ «Кызмат» запуст...
16:44
Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна
16:40
Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве
16:27
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
16:25
Эльвира Сурабалдиева стала председателем комитета ЖК