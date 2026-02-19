Вице-спикер ЖК Карим Ханджеза покинул пост

Вице-спикер Жогорку Кенеша Карим Ханджеза сложил с себя полномочия. Об этом он заявил на заседании парламента 19 февраля.

Он отметил, что это решение связано с личными обстоятельствами.

Фото Жогорку Кенеша. Карим Ханджеза

На его место депутатская группа «Мекенчил» предложила назначить депутата Болота Ибрагимова. Спикер попросил профильный комитет предоставить решение по данному вопросу, чтобы депутаты могли проголосовать.

Напомним, накануне депутат Эрулан Кокулов заявил, что некоторые его коллеги незаслуженно занимают свои должности председателей комитетов и вице-спикеров. Конкретные имена он не называл, но призвал депутатов пересмотреть свои решения.