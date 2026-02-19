В Ошской области представили нового главу управления ГКНБ

В южной столице официально представили нового начальника управления Государственного комитета национальной безопасности по Ошу и одноименной области. Им назначен Жоомарт Токтогулов.

Фото полпредства президента в Ошской области. Жоомарт Токтогулов

Церемония прошла в зале заседаний аппарата полномочного представителя президента в Ошской области. Нового руководителя представил заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев.

В мероприятии участвовали полномочный представитель президента в регионе Аманкан Кенжебаев и мэр Оша Жанарбек Акаев.

Аманкан Кенжебаев подчеркнул важность эффективной реализации государственной политики в регионе и своевременного исполнения поручений президента. Он отметил необходимость тесного взаимодействия правоохранительных органов и органов местной власти для обеспечения стабильности и правопорядка.

Жоомарту Токтогулову пожелали успешной работы на новой должности.