В Ошской области представили нового главу управления ГКНБ

В южной столице официально представили нового начальника управления Государственного комитета национальной безопасности по Ошу и одноименной области. Им назначен Жоомарт Токтогулов.
Аманкан Кенжебаев подчеркнул важность эффективной реализации государственной политики в регионе и своевременного исполнения поручений президента. Он отметил необходимость тесного взаимодействия правоохранительных органов и органов местной власти для обеспечения стабильности и правопорядка.
Жоомарту Токтогулову пожелали успешной работы на новой должности.