Двух заместителей министра науки Кыргызстана освободили от должностей

Двух заместителей министра науки, высшего образования и инноваций освободили от должностей. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Кыргызстана.

Как отмечается, глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал распоряжение об отстранении от должностей:

первого заместителя министра науки, высшего образования и инноваций Айбека Чотонова;

заместителя министра науки, высшего образования и инноваций Нурлана Омурова.

Обо работали на этих должностях с 3 июля 2025 года.

Ранее, 15 декабря 2025 года, в отставку отправили в оставку министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова. Его задержали нетрезвым за рулем. В итоге президент его уволил за нарушение этики государственного служащего.