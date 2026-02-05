17:21
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Двух заместителей министра науки Кыргызстана освободили от должностей

Двух заместителей министра науки, высшего образования и инноваций освободили от должностей. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Кыргызстана.

Как отмечается, глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал распоряжение об отстранении от должностей:

  • первого заместителя министра науки, высшего образования и инноваций Айбека Чотонова;

  • заместителя министра науки, высшего образования и инноваций Нурлана Омурова.

Обо работали на этих должностях с 3 июля 2025 года.

Ранее, 15 декабря 2025 года, в отставку отправили в оставку министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова. Его задержали нетрезвым за рулем. В итоге президент его уволил за нарушение этики государственного служащего. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/360794/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
После критики Камчыбека Ташиева в Ат-Баши назначили акима
Дамирбека Бикулова сняли с должности замглавы Нацагентства по инвестициям
Кадровые перестановки в армии Китая: оценки мировых СМИ
В ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель
У Касым-Жомарта Токаева новый пресс-секретарь
Дастан Ураанов назначен замдиректора департамента градостроительства
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Заместитель председателя поменялся в Национальном банке Кыргызстана
Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК
Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
5 февраля, четверг
17:18
Данияр Амангельдиев: Фермеры должны страховать свои земли и урожай Данияр Амангельдиев: Фермеры должны страховать свои зем...
17:08
Двух заместителей министра науки Кыргызстана освободили от должностей
17:05
Кабмин хочет ужесточить контроль над этиловым спиртом и алкогольной продукцией
17:01
В Кыргызстане на конец 2025 года работали 315 рынков и 95 торговых центров
16:44
В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках