Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Рустам Балтабаев стал заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он будет курировать направления переработки, органического производства и экспорта сельхозпродукции.

Рустам Балтабаев ранее занимал должность исполнительного директора Ассоциации развития агропромышленного комплекса, где участвовал в реализации проектов по развитию отрасли.

Ожидается, что в новой должности он сосредоточится на поддержке фермеров и укреплении продовольственной безопасности страны.

Азиза Мамырова назначили заместителем министра науки, высшего образования и инноваций.

Он будет курировать вопросы интеллектуальной собственности и цифровизации.

Ранее эту должность занимал Кемель Садыков.

Омурбек Женишбеков стал первым заместителем министра энергетики.

Омурбек Женишбеков родился 26 октября 1990 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова, Академию государственного управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2013-м электромонтером Восточного РЭС ОАО «Северэлектро». С 2014 года работает в Министерстве энергетики.

Азиз Пирмаматов покинул должность заместителя министра цифрового развития и инновационных технологий.

Азиз Пирмаматов ушел с поста по собственному желанию, написав соответствующее заявление.

Напомним, он назначен замглавы Минцифры в июне 2025 года распоряжением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева.

В Государственном агентстве по управлению государственным имуществом произошли кадровые изменения.

Первым заместителем директора назначен Замир Кененбаев. Динара Эркинбаева и Максат Акылбеков стали заместителями главы госагентства.

Читайте по теме В ГКНБ Кыргызстана внесли ясность в вопрос кадровых решений в силовом блоке

Замир Кененбаев родился в 1981 году. Имеет юридическое, экономическое и таможенное образование (КНУ имени Жусупа Баласагына). Более 15 лет работал в органах по борьбе с экономическими преступлениями, занимал должности в Налоговой службе и профильных госорганах. До назначения был заместителем директора госпредприятия «Дирекция по управлению объектами».

Динара Эркинбаева родилась в 1986 году в Кара-Суу. Окончила Ошский государственный юридический институт. Работала преподавателем, затем в системе государственной юридической помощи и Фонде по управлению госимуществом. С 2023-го возглавляла отдел правового обеспечения агентства.

Максат Акылбеков родился в 1991 году. Получил образование в Кыргызском государственном юридическом университете, Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Работал в судебно-экспертной службе, аппарате Жогорку Кенеша и налоговых органах.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Глава МП «Тазалык» Джолдош Чуштуков стал акимом Октябрьского района Бишкека.

Читайте по теме Конкурс в судьи прошли не все — половина кандидатов не набрала баллы

Мэр столицы освободил от должности акима Октябрьского района Жаныбека Орозалиева и его первого заместителя Майрамбека Адылбекова. Причиной стала неудовлетворительная работа по улучшению и благоустройству Орто-Сайского рынка.

Директором муниципального предприятия «Тазалык» назначен Максатбек Арынов. Ранее он занимал должность директора службы мобилизационного резерва мэрии Бишкека.

Заведующей отделом информационной политики муниципалитета назначена Калперизат Айдарбекова. Айсулуу Касмалиева освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Бакыт Кадыров назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Анталье.

Ранее он занимал должность заместителя директора Консульского департамента МИД.

Рустам Кошонов освобожден от должности в связи с завершением срока дипломатической миссии.

В Государственной лизинговой компании сменился председатель правления.

Председатель правления ОАО «Государственная лизинговая компания» Медер Темирбеков прекратил свои полномочия.

На его место назначен Амантур Омуров. Соответствующее решение о назначении принято советом директоров.

Аманат Ишимов назначен заместителем директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии.

Аманат Ишимов родился в 1984-м. В 2007-2014 годах состоял на дипломатической службе: работал в центральном аппарате МИД, посольстве КР в Австрии.

В 2014-2023 годах — начальник отдела подготовки и проведения закупок ОсОО «Газпром Кыргызстан». В 2023-2025 годах — операционный директор международной компании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Нурланбек Саипбаев назначен мэром Узгена.

Он сменил на этом посту Элдоса Таева, ушедшего по собственному желанию.

Нурланбек Саипбаев родился 8 мая 1987 года. Окончил Ошский государственный юридический институт по специальности «Юриспруденция».

Был депутатом Караулского айыльного кенеша, главой Баш-Добонского айыл окмоту.

Муниципальное предприятие «Ош унаа базары» возглавил Айбек Тиленбаев.

Муниципальный авторынок полностью сдан в эксплуатацию после капитального ремонта в июле 2025 года. Он рассчитан на 4 тысячи машин.

Рафаил Татиков стал заместителем муфтия.

Рафаил Татиков родился 10 сентября 1983-го. Имеет высшее образование.

Получил религиозное образование в университете «Жамиятуль-Улумуль-Исламия» в Карачи (Пакистан), где прошел несколько специализированных программ, включая хадисоведение и исламское право. В 2020-2022 годах окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «теология». Имеет степень магистра.

В 2017-м начал служить в ДУМК, возглавив отдел фатвы и религиозной литературы.

Рафаил Татиков также ведет преподавательскую деятельность. Является независимым членом шариатского совета ЗАО «ЭкоИсламикБанк» и арбитром по вопросам шариата в Международном арбитражном суде при Торгово-промышленной палате КР.

О кадровых перестановках с 16 по 20 марта читайте здесь.