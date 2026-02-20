В дирекции по неолимпийским видам спорта назначен новый руководитель. Ее возглавил Самат Эркинбеков, сообщили в Государственном агентстве физкультуры и спорта.

«Самат Эркинбеков назначен на должность с 3-месячным испытательным сроком и официально приступил к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Дирекция по неолимпийским видам спорта — учреждение при Государственном агентстве физической культуры и спорта.



Она осуществляет отбор, формирование, подготовку и обеспечение сборных команд по неолимпийским видам спорта, а также подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва в основной состав национальных сборных команд.

Развитие неолимпийских, национальных, технических и игровых видов спорта тоже входит в сферу полномочий дирекции.